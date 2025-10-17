ВЦИОМ: Путину доверяют 78,6% россиян, деятельность президента одобряют 74,8%

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» проголосовали бы 33,5% опрошенных (−0,3 п. п.), за ЛДПР – 11,8% (+0,6 п. п.), за КПРФ – 10% (−0,1 п. п.), за «Новых людей» – 7,8% (−0,4 п. п.), за «Справедливую Россию – За правду» – 4% (−0,3 п. п.).