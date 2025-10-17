ВЦИОМ: Путину доверяют 78,6% россиян, деятельность президента одобряют 74,8%Аналогичный опрос ФОМ показал, что 79% жителей положительно оценивают работу лидера страны
Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составил 78,6%. Такие данные опубликовал аналитический центр ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного с 6 по 12 октября 2025 г. Показатель снизился на 0,6 п. п. по сравнению с предыдущей неделей.
Одобрение деятельности главы государства составило 74,8% (−0,5 п. п. за неделю). Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 59,2% опрошенных (−1,3 п. п.), его работу положительно оценивают 50,3% граждан (−0,1 п. п.). Деятельность правительства России поддержали 47% респондентов (−1,7 п. п.).
Среди лидеров парламентских партий наибольшим доверием пользуется председатель КПРФ Геннадий Зюганов − 33,6% (−1,9 п. п.). Лидеру «Справедливой России − За правду» Сергею Миронову доверяют 28,7% (−1,6 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому − 21% (−1,2 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву − 10,4% (+0,7 п. п.).
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» проголосовали бы 33,5% опрошенных (−0,3 п. п.), за ЛДПР – 11,8% (+0,6 п. п.), за КПРФ – 10% (−0,1 п. п.), за «Новых людей» – 7,8% (−0,4 п. п.), за «Справедливую Россию – За правду» – 4% (−0,3 п. п.).
Схожие результаты показал и опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). По их данным, 79% россиян положительно оценивают работу Путина, а 77% доверяют президенту. Более половины (53%) граждан считают, что правительство работает «скорее хорошо», а деятельность премьера Мишустина одобряют 58% опрошенных.
Согласно данным ФОМ, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 41% россиян поддержали бы «Единую Россию», 11% – ЛДПР, 8% – КПРФ, по 3% – «Новых людей» и «Справедливую Россию».
Опрос ВЦИОМ проведен методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет по случайной выборке мобильных номеров. Исследование ФОМ проходило с 10 по 12 октября среди 1500 респондентов из 97 населенных пунктов в 51 регионе страны методом интервью по месту жительства.