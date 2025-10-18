«Хамас» во время переходного периода отказался сложить оружие

«Хамас» во время переходного периода отказался сложить оружиеГруппировка намерена сохранить контроль над безопасностью в секторе Газа - Reuters
Палестинская группировка «Хамас» намерена сохранить контроль над безопасностью в секторе Газа и не может взять на себя обязательство по разоружению, заявил Reuters высокопоставленный представитель движения.
Группировка готова к прекращению огня на срок до пяти лет для восстановления разрушенного сектора Газа, заявил также агентству член политбюро «Хамас» Мохаммед Наззал. При этом гарантии дальнейших действий, указал он, будут зависеть от того, предоставят ли палестинцам «горизонты и надежду» на обретение государственности. Наззал на этой неделе также не ответил на вопрос о разоружении, упомянув, что эта тема касается не только «Хамас», но и других вооруженных палестинских группировок.
Между позицией группировки и планом президента США Дональда Трампа в преддверии переговоров есть «значительные расхождения», отмечает агентство. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что еврейское государство продолжает выполнять свою часть плана.
«Хамас должен освободить всех заложников на первом этапе. Но этого не произошло. “Хамас” знает, где находятся тела наших заложников. “Хамас” должен быть разоружен в соответствии с этим соглашением», – говорится в заявлении.
13 октября президент Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. На этой неделе лидеры США, Египта, Катара и Турции также подписали договор о прекращении войны в Газе. Трамп заявил, что документ стал результатом «крупнейшей и самой сложной» дипломатической работы и «воплощением идеи мира на Ближнем Востоке».