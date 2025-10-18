«Хамас» во время переходного периода отказался сложить оружие

Группировка готова к прекращению огня на срок до пяти лет для восстановления разрушенного сектора Газа, заявил также агентству член политбюро «Хамас» Мохаммед Наззал. При этом гарантии дальнейших действий, указал он, будут зависеть от того, предоставят ли палестинцам «горизонты и надежду» на обретение государственности. Наззал на этой неделе также не ответил на вопрос о разоружении, упомянув, что эта тема касается не только «Хамас», но и других вооруженных палестинских группировок.