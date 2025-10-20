Израиль и «Хамас» обвинили друг друга в нарушении прекращения огня

Как пишет The Times of Israel, первым нарушил перемирие «Хамас», после того как боевики 17 октября вышли из подземного тоннеля в районе Рафаха и открыли огонь по израильским солдатам. Тогда в результате этого инцидента никто не пострадал. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, военные Израиля одновременно подверглись нападению со стороны исламистов в районе Бейт-Хануна на севере анклава, где двое подозрительных лиц пересекли линию отвода войск, после чего по ним был нанесен удар с воздуха. Reuters со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля (АОИ) сообщило, что вооруженные провокации произошли на подконтрольной АОИ территории в секторе Газа и там палестинцы применили снайперские винтовки, а также реактивные гранатометы.