Израиль и «Хамас» обвинили друг друга в нарушении прекращения огня

Израиль и «Хамас» обвинили друг друга в нарушении прекращения огняБои в нескольких районах Газы рискуют сорвать хрупкое перемирие
Израильская авиация нанесла удар по городу Рафах на юге сектора Газа в ответ на предполагаемую атаку боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» на израильских военных. Это 19 октября передал ряд израильских СМИ. Эта эскалация стала самой масштабной с момента окончания боевых действий в анклаве 10 октября и произошла менее чем за сутки после того, как госдепартамент США предупредил о «неминуемом нарушении» соглашения о прекращении огня исламистами, если те нападут на палестинских жителей.
Как пишет The Times of Israel, первым нарушил перемирие «Хамас», после того как боевики 17 октября вышли из подземного тоннеля в районе Рафаха и открыли огонь по израильским солдатам. Тогда в результате этого инцидента никто не пострадал. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, военные Израиля одновременно подверглись нападению со стороны исламистов в районе Бейт-Хануна на севере анклава, где двое подозрительных лиц пересекли линию отвода войск, после чего по ним был нанесен удар с воздуха. Reuters со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля (АОИ) сообщило, что вооруженные провокации произошли на подконтрольной АОИ территории в секторе Газа и там палестинцы применили снайперские винтовки, а также реактивные гранатометы.
На этом фоне вечером 18 октября американский госдепартамент предупредил международных посредников – гарантов соглашения о перемирии в Газе (Катар, Египет и Турцию) о готовящемся нападении на «палестинское гражданское население» в анклаве со стороны исламистов. Это станет серьезным нарушением договоренностей между Израилем и «Хамас» и «подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям», говорится в заявлении. Вашингтон потребовал от палестинского движения выполнения своих обязательств, угрожая в противном случае принять меры для защиты мирных палестинских жителей.
В ответ «Хамас» назвал обвинения американцев о нарушении прекращения огня ложными. В движении добавили, что такие заявления повторяют «израильскую пропаганду» и служат прикрытием для преступлений Израиля против палестинского народа. Кроме того, исламисты обвинили израильское руководство в финансировании в Газе «преступных банд», которые якобы совершают убийства и похищения мирных палестинцев и грабят грузовики с гуманитарной помощью. Полицейские силы «Хамас», в свою очередь, привлекают их к ответственности «в соответствии с законом», подчеркнули в движении.
Заявление госдепартамента, скорее всего, реакция на начатое «Хамас» постепенное возвращение под свой контроль тех территорий в Газе, откуда выходит израильская армия, полагает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская: «Это, разумеется, сделает процесс освобождения Газы от боевиков более затруднительным впоследствии».
С начала перемирия «Хамас» проводит вооруженные рейды против других палестинских группировок в секторе Газа, которые исламисты подозревают в сотрудничестве с Израилем. Как передает палестинский портал Quds News Network со ссылкой на источники, незадолго до израильского воздушного налета боевики провели полицейскую операцию на востоке Рафаха против Яссера Абу Шабаба, лидера одной из группировок, которого «Хамас» обвиняет в коллаборационизме.
В это же время высокопоставленный представитель «Хамас» Иззат аль-Ришек заявил, что группировка по-прежнему привержена соглашению о перемирии, и обвинил в его нарушении израильскую сторону.
В свою очередь, крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир сразу после сообщения о нарушении соглашения о перемирии призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху возобновить масштабные боевые действия в Газе, чтобы полностью уничтожить «Хамас».
Израиль и «Хамас» пока реализовали лишь первую фазу мирной сделки – поменяли удерживаемых лиц, после чего начался отвод израильских войск. Обсуждение вопросов по разоружению палестинской группировки и передаче власти над анклавом переходному технократическому правительству между сторонами пока не проводилось.
Ради сохранения кабинета министров Нетаньяху вынужден искать поводы для срыва мирной сделки, замечает доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. По его словам, израильский премьер после окончания войны оказался в крайне сложном положении: с одной стороны, он преподносит соглашение как свою победу, с другой – пытается удовлетворить правых членов его правительства, недовольных прекращением боевых действий. «Сейчас в Газе происходит вооруженная борьба «Хамас» с другими палестинскими группировками. Гипотетически Вашингтон может зацепиться за эту историю как повод, чтобы обвинить радикалов в нарушении условий сделки. Для израильтян таким поводом может стать отказ «Хамас» от разоружения», – отметил политолог.
Впрочем, президент США Дональд Трамп не давал израильтянам отмашку на возобновление боевых действий в Газе, иначе это обнулит результаты, достигнутые на «Саммите мира» в Египте, уверен Гасанов. «Белый дом готов оказывать давление на «Хамас», угрожая новой войной, если те не пойдут на уступки. Другое дело, что Израиль не заинтересован в реализации последующих этапов мирного соглашения, которые означали бы ввод в регион миротворческих контингентов при одновременном выводе израильской армии», – считает эксперт.
Нарушения перемирия в Газе будут происходить время от времени, но на текущем этапе стороны пока не хотят продолжения масштабных боевых действий, чтобы тем самым не подставлять Трампа, соглашается президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Но для сохранения правой коалиции Израиль может начать новый конфликт с Ираном, допустил эксперт.