Трамп подтвердил отсутствие планов по отправке военных США в сектор Газа
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американских военных не будет в секторе Газа. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Для этого нет причин», – сказал он.
12 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США не собираются размещать свои войска в Газе или Израиле. По его словам, в регионе уже есть Центральное командование США, которое будет следить за поставками гуманитарной помощи.
19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) писала в соцсети Х, что «Хамас» выпустил противотанковую ракету и открыл огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам в районе Рафаха на юге сектора Газа. На это официальный представитель «Хамаса» заявил, что Израиль сам нарушает соглашение и использует выдуманные предлоги для оправдания атак. Свои действия «Хамас» оправдал, назвав их усилиями по поддержанию порядка в районах Газы, и заявил, что по-прежнему придерживается договоренностей по прекращению огня.
Позднее представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль не исключает дополнительных ударов по сектору Газа в ответ на действия «Хамаса».