Трамп подтвердил отсутствие планов по отправке военных США в сектор Газа

19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) писала в соцсети Х, что «Хамас» выпустил противотанковую ракету и открыл огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам в районе Рафаха на юге сектора Газа. На это официальный представитель «Хамаса» заявил, что Израиль сам нарушает соглашение и использует выдуманные предлоги для оправдания атак. Свои действия «Хамас» оправдал, назвав их усилиями по поддержанию порядка в районах Газы, и заявил, что по-прежнему придерживается договоренностей по прекращению огня.