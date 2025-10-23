Единороссы пожаловались на главу Самарской области в комиссию по этике

Единороссы пожаловались на главу Самарской области в комиссию по этикеОднопартийцы Вячеслава Федорищева шокированы скандальным увольнением главы Кинельского района
Члены местного отделения «Единой России» (ЕР) Кинельского района Самарской области написали в партийную комиссию по этике жалобу на губернатора Вячеслава Федорищева, в которой «поставлена на вид» его грубость при резонансном увольнении главы муниципалитета Юрия Жидкова. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника – близкий к региональному отделению ЕР (его возглавляет Федорищев) и один из подписавшихся под обращением единороссов.
«Все мы видели ролик, который был в интернете выложен. Конечно, мы шокированы данной ситуацией», – говорит один из подписантов. По его словам, у Жидкова «проблемы с сердцем» и чиновник «не очень-то и рвался на эту должность». «Но так как мы все его об этом просили [в 2020 г.], он был согласен. С уважаемым нами человеком не совсем корректно поступили», – сказал собеседник.
«Ведомости» направили запросы пресс-секретарю Федорищева, в самарское региональное отделение ЕР и в пресс-службу центрального исполнительного комитета партии. Ответственный секретарь комиссии по этике, замглавы фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко сказал «Ведомостям», что пока не в курсе жалобы, так как «занят бюджетом». Госдума на пленарном заседании 22 октября приняла проект федерального бюджета на три года в первом чтении.
14 октября в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором 36-летний губернатор Самарской области (Федорищев – самый молодой представитель губернаторского корпуса) во время посещения Кинельского района говорит 60-летнему Жидкову: «Уволен!» – после чего нецензурно ругается и толкает чиновника. Поводом для эмоциональной реакции Федорищева стал камень, не убранный после закладки памятника героям Великой Отечественной войны в парке. На следующий день губернатор в интервью радио РБК извинился перед жителями Самарской области и теми, «кто слышал это видео».
Жидков 15 октября ушел на больничный и до сих пор c него не вышел, сообщили «Ведомостям» в его приемной. В своем Telegram-канале он сообщал, что напишет заявление об увольнении «после выздоровления». Срок полномочий главы Кинельского района истекает 29 октября, и досрочная отставка может не случиться, так как, даже в случае если Жидков выйдет на работу до этой даты, его заявление должно будет рассмотреть собрание представителей Кинельского района. Среди подписавшихся под жалобой на Федорищева есть и районные депутаты.
Сам Федорищев уволить главу района не может, говорил «Ведомостям» юрист Олег Захаров 15 октября. По словам Захарова, инициатива главы региона оформляется в виде обращения, которое вносится в местную легислатуру вместе с проектом соответствующего решения. «О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в представительный орган муниципального образования», – отмечается в законе. Затем это обращение также должны рассматривать местные депутаты.
Не всегда менеджер, имеющий большой успешный опыт, готов к самостоятельной публичной политической деятельности, считает политолог Александр Кынев. «Важна способность понимать, что любое действие имеет публичные последствия», – сказал он.
Кинельские единороссы держат нос по ветру, так как ситуация с увольнением Жидкова «демонстрирует не только разброд и шатания, но и неуверенность районных элит в среднесрочных и долгосрочных перспективах» губернатора, говорит политолог Константин Калачев. «Жалоба со стороны партийцев неприятна сама по себе. А если партийная комиссия по этике еще и вынесет решение, что губернатор перегнул, будет совсем больно. А для партийцев это плюс в их имиджевом позиционировании», – отметил эксперт.
В Самарской области будет сохраняться напряженность в отношениях между губернатором и местными элитами, прогнозирует политолог Ростислав Туровский: «Скандал вокруг увольнения Жидкова подлил масла в огонь».