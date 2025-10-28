Конгресс назвал действия Байдена «незаконными» из-за использования автоподписи

Комитет утверждает, что во время президентства Байдена помощники могли использовать автоподпись для утверждения официальных документов, не получая на то прямого согласия президента. В отчете говорится, что, если администрация не сможет доказать личное одобрение Байденом тех или иных решений, комитет будет считать эти действия «недействительными».