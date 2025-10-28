Конгресс назвал действия Байдена «незаконными» из-за использования автоподписи

Конгресс назвал действия Байдена «незаконными» из-за использования автоподписиНекоторые документы администрации бывшего американского президента могут признать недействительными
Комитет по надзору конгресса США опубликовал отчет, в котором ставится под сомнение законность действий бывшего президента Джо Байдена. В документе утверждается, что некоторые указы и президентские помилования могли быть подписаны без ведома Байдена с использованием устройства автоподписи. Об этом сообщает The Washington Post.
Комитет утверждает, что во время президентства Байдена помощники могли использовать автоподпись для утверждения официальных документов, не получая на то прямого согласия президента. В отчете говорится, что, если администрация не сможет доказать личное одобрение Байденом тех или иных решений, комитет будет считать эти действия «недействительными».
Расследование, длившееся пять месяцев, основывалось на показаниях бывших чиновников администрации Байдена. В документе отмечается, что не найдено медицинских доказательств, свидетельствующих о недееспособности Байдена, однако комитет ссылается на возможное сокрытие ухудшения его когнитивных функций ближайшими помощниками.
В отчете также подвергается критике личный врач Байдена Кевин О'Коннор, которого обвиняют в сокрытии информации о состоянии президента. Комитет направил запрос в медицинский совет округа Колумбия с просьбой расследовать деятельность врача и рассмотреть вопрос о возможных дисциплинарных мерах.
Ранее Байден отвергал обвинения в использовании автоподписи без ведома. «Автоподпись законна. Ее использовали и другие президенты, включая Трампа. Они лгут, и они это знают», – говорил он в интервью The New York Times.
Комитет, однако, считает, что выявленные нарушения «ставят под сомнение легитимность ряда президентских актов, включая помилования», и требуют юридической оценки министерства юстиции.
18 мая CNN сообщил, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. По его данным, результаты биопсии показали наличие злокачественного новообразования простаты с индексом Глисона 9, что указывает на высокую степень агрессивности опухоли. В том же месяце Байден заявил, что начал курс лечения и работает с ведущими онкологами.