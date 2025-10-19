Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии
Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии рака простаты, пишет New York Post (NYP). Издание отмечает, что политик выглядел «заметно ослабленным» и передвигался с поддержкой.
Байдена заметили на вечерней мессе в римско-католической церкви Святого Иосифа на Брендивайне в штате Делавэр. 82-летнего бывшего президента сфотографировали уходящим с часовой службы. Его супруга Джилл не сопровождала Байдена.
На прошлой неделе стало известно, что Байден начал пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии рака предстательной железы четвертой стадии, который распространился на костную ткань, напоминает NYP. Врачи охарактеризовали его рак как высокозлокачественный, однако гормоночувствительный, что позволяет проводить медикаментозную и лучевую терапию.
18 мая CNN сообщил, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. По его данным, результаты биопсии показали наличие злокачественного новообразования простаты с индексом Глисона 9, что указывает на высокую степень агрессивности опухоли. В том же месяце Байден заявил, что начал курс лечения и работает с ведущими онкологами.