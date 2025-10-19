Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии

18 мая CNN сообщил, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. По его данным, результаты биопсии показали наличие злокачественного новообразования простаты с индексом Глисона 9, что указывает на высокую степень агрессивности опухоли. В том же месяце Байден заявил, что начал курс лечения и работает с ведущими онкологами.