Байден начал новый этап лечения в борьбе с раком
Экс-президент США Джо Байден проходит новый этап лечения рака простаты. Об этом сообщил NBC представитель 46-го американского лидера.
«Байден в настоящее время проходит лучевую терапию и гормональное лечение», - уточнил собеседник телеканала.
По его словам, лучевая терапия продлится пять недель и знаменует собой новый этап в лечении бывшего президента США. Байден уже принимает гормональные препараты в таблетках.
18 мая CNN сообщил, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. По его данным, результаты биопсии показали наличие злокачественного новообразования простаты с индексом Глисона 9, что указывает на высокую степень агрессивности опухоли. Метастазы уже проникли в костную ткань, в то же время опухоль хорошо реагирует на гормональную терапию.
31 мая Байден публично высказался после объявления о диагнозе рака простаты. Политик заявил, что начал курс лечения и работает с ведущими онкологами. Он уточнил, что врачи дают оптимистичный прогноз. В мае бывший президент США начал проходить медикаментозную терапию. Байден говорил, что опухоль не распространилась на другие органы, а костная ткань остается здоровой.