Прокуратура опротестовала указ Балицкого об отставке главы избиркома Запорожья

«Ведомости» направили запрос в ЦИК, правительство и избирком Запорожской области. Балицкий может самостоятельно отменить свой указ, не дожидаясь решения суда по протесту прокуратуры, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. Один из собеседников «Ведомостей» отметил, что реальных обоснований, в том числе политических, для издания указа у губернатора не было. Сама Катющенко сообщала «Ведомостям» 27 октября, что продолжает исполнять обязанности главы избиркома. «Меня может отстранить, уволить только одна организация. И руководитель этой организации высказала свою позицию», – говорила глава избиркома Запорожской области.