Прокуратура опротестовала указ Балицкого об отставке главы избиркома Запорожья

Прокуратура опротестовала указ Балицкого об отставке главы избиркома ЗапорожьяГубернатор не учел положения избирательного законодательства при принятии решения
Прокуратура Запорожской области опротестовала указ губернатора Евгения Балицкого от 23 октября об отставке председателя избиркома Галины Катющенко. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: близкий к надзорному ведомству и близкий к администрации президента.
При издании указа, как пояснил один из источников «Ведомостей», причиной такого решения главы региона стало то, что он не учел положения избирательного законодательства. «Так, член избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, назначенный по предложению Центральной избирательной комиссии (ЦИК. – «Ведомости»), может быть освобожден от указанных обязанностей до истечения срока своих полномочий на основании мотивированного представления ЦИК России. Соответствующее предложение ЦИК не вносилось», – сказал собеседник.
«Ведомости» направили запрос в ЦИК, правительство и избирком Запорожской области. Балицкий может самостоятельно отменить свой указ, не дожидаясь решения суда по протесту прокуратуры, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. Один из собеседников «Ведомостей» отметил, что реальных обоснований, в том числе политических, для издания указа у губернатора не было. Сама Катющенко сообщала «Ведомостям» 27 октября, что продолжает исполнять обязанности главы избиркома. «Меня может отстранить, уволить только одна организация. И руководитель этой организации высказала свою позицию», – говорила глава избиркома Запорожской области.
Балицкий объявил об увольнении главы избиркома «в связи с утратой доверия» в ходе рабочей встречи с членами комиссии 23 октября. Это произошло на следующий день после того, как глава ЦИК Элла Памфилова направила телеграмму в адрес заксобрания Запорожской области, в которое губернатор внес законопроект о праве главы субъекта и регионального парламента распускать областную избирательную комиссию.
Как подчеркнула глава ЦИК, эти поправки в случае их принятия приведут «к развалу избирательной системы региона». Опрошенные «Ведомостями» юристы назвали законопроект Балицкого противоречащим федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». После указа Балицкого об отставке Катющенко Памфилова обвинила губернатора в злоупотреблении правом и превышении служебных полномочий и обратилась в Генпрокуратуру.
Балицкий потерпел второе аппаратное поражение в противостоянии с ЦИК, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Первое произошло в августе, когда Памфиловой пришлось обращаться в Генпрокуратуру в связи с невыплатой зарплат сотрудникам избиркома Запорожской области и сокращением его штата. 25 августа глава ЦИК заявила, что долги по зарплате были полностью погашены. «У Балицкого огромное количество публичных проблем, связанных в первую очередь с кадровой политикой, с конфликтами с вполне эффективными и адекватными людьми в его же собственной команде», – констатировал Минченко.