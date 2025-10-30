Как западные СМИ оценивают переговоры Си и Трампа

Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином стала провальной для США, так как Китай не сделал ни одной уступки. Согласно материалу, ни один из фундаментальных вопросов, ради которых Трамп затеял торговую войну, на встрече решен не был. Си вел переговоры на равных, а возможно, и с позиции силы. BBC пишет, что Китай «нащупал мягкое место США и всего Запада» и американские тарифы не нанесли урон экономике КНР.