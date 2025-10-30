Как западные СМИ оценивают переговоры Си и Трампа

Как западные СМИ оценивают переговоры Си и ТрампаОт провала США до снижения напряженности в отношениях держав
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели 30 октября очные переговоры. Встреча прошла на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане и продлились, согласно подсчету китайского телевидения, 1 час 40 минут.
По итогам переговоров Трамп сказал журналистам, что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10», и скоро будет подписана сделка сроком на год. Так, США снизят пошлины за фентанил с 20 до 10% в отношении Китая. Общая средневзешенная ставка тарифов для КНР теперь составит, по словам Трампа, 47% вместо 57%.
«Ведомости» собрали реакции западной прессы на переговоры Трампа и Си.
Телеканал подчеркивает, что переговоры снизили напряженность между сторонами. Китай заявил, что внесет «соответствующие корректировки» в свои меры противодействия торговой войне, включая приостановку новых ограничений на экспорт редкоземельных металлов на один год. «Эти шаги представляют собой передышку в эскалации тарифной войны между двумя крупнейшими экономиками мира».
BBC:
Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином стала провальной для США, так как Китай не сделал ни одной уступки. Согласно материалу, ни один из фундаментальных вопросов, ради которых Трамп затеял торговую войну, на встрече решен не был. Си вел переговоры на равных, а возможно, и с позиции силы. BBC пишет, что Китай «нащупал мягкое место США и всего Запада» и американские тарифы не нанесли урон экономике КНР.
Китайский лидер просто откатился до позиции, которую занимал до введения США торговых пошлин. Пекин воспользовался тем, что для Трампа важнее форма, а не содержание, говорится в статье. BBC прогнозируют, что в ближайшие четыре – пять месяцев американский лидер постарается не портить отношения с Пекином.
Реакция на переговоры на мировых фондовых рынках была сдержанной: основные азиатские индексы и европейские фьючерсы колебались между ростом и падением. Китайский индекс Shanghai Composite (.SSEC) упал с 10-летнего максимума, в то время как фьючерсы на соевые бобы США снизились.
«Реакция рынков была осторожной, несмотря на восторженную оценку встречи Трампом», – заявил главный экономист консалтинговой компании William Buck в Сиднее Беса Деда.
Несмотря на предположения, что Трамп может пойти на дополнительные уступки, включая предоставление США доступа к самой передовой линейке процессоров Blackwell корпорации Nvidia или изменение политики в отношении Тайваня, президент дал понять, что эти вопросы не обсуждались. Однако Трамп и Си обсудили доступ к некоторым другим продуктам производителя чипов. Президент США заявил, что планирует поговорить с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуаном.
Снижение тарифа на фентанил с 20% до 10% представляет собой значительную победу для Пекина, который теперь должен обнаружить, что его экспорт стал более конкурентоспособным по сравнению со странами, которые пользовались относительно более низкими пошлинами. Агентство подчеркивает, что Трамп также не будет настаивать на 100%-ном повышении тарифов, которым он угрожал перед переговорами.
Трамп, по всей видимости, что-то сказал Си Цзиньпину на ухо перед отъездом. Члены американской делегации, сопровождавшие их, улыбались, а министр торговли Говард Лютник показал большой палец вверх.
Встреча Трампа с Си знаменует собой завершение переговоров по Азии, в ходе которых он сделал заявления о новых иностранных инвестициях и заявил, что использование пошлин может заставить враждующие стороны отступить.
Президент США заявил, что посетит Китай в апреле, а Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты «немного позже» – либо во Флориде, либо в Вашингтоне.