Кто выиграл от первой за шесть лет встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Кто выиграл от первой за шесть лет встречи Дональда Трампа и Си ЦзиньпинаОни отложили торговую войну на год, договорились по сое, чипам и портам и долго говорили об Украине
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели 30 октября в южнокорейском Пусане первые очные переговоры после возвращения первого в Белый дом в январе 2025 г. По сообщению китайского гостелевидения, лидеры проговорили 1 час 40 минут.
Перед этим они неловко пожали друг другу руки. Трамп сразу описал Си словами «очень жесткий переговорщик, и это нехорошо», подчеркнув, что они неплохо знают друг друга. Позже Трамп назвал своего визави «великим лидером великой страны». Си, согласно агентству «Синьхуа», сказал, что Китай и США могут совместно добиваться успеха и процветания, а наличие у них разногласий – это нормально. «Развитие Китая идет рука об руку с вашим стремлением сделать Америку снова великой», – заверил Си, добавив, что две страны должны быть партнерами и друзьями. Лидер КНР также считает, что они должны обеспечить уверенное продвижение вперед «гигантского корабля» китайско-американских отношений.
По итогам переговоров Трамп, который сразу отправился домой вместо посещения саммита АТЭС, сказал журналистам, что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10», а объявленная сделка на год будет скоро подписана. Кроме того, президент США намерен посетить Китай в апреле 2026 г. Си тоже может скоро приехать с ответным визитом, передает Reuters.
Кроме торговли США и Китая их лидеры, по словам Трампа, «об Украине долго говорили». «Мы будем работать вместе, чтобы иметь какой-то результат. Мы согласились, что стороны в тупике. И иногда надо дать им воевать, видимо. Безумие. Но он (Си. – «Ведомости») поможет нам, и мы совместно будем работать по Украине», – сказал американский президент. Тема закупок Китаем российской нефти и тайваньский вопрос не затрагивались.
Тарифный вопрос
Основной результат состоявшихся переговоров, исходя из публичных заявлений самого Трампа и его министра финансов Скотта Бессента, заключается в частичном отказе от существующих тарифных ограничений и достижении предварительных договоренностей по поставкам в США китайских редкоземов без усиленного экспортного контроля. Среди объявленных Трампом решений по итогам разговора с Си снижение с 20 до 10% пошлин, которые были введены им в феврале, как уверяют в США, из-за недостаточной борьбы КНР с поставками прекурсоров наркотика фентанила (Си заверил в дополнительных мерах на этом направлении).
Кроме того, согласно заявлению министерства коммерции Китая, США согласились еще на переговорах в Куала-Лумпуре 29 октября сохранить на год принятое в мае решение о приостановке «зеркальной» пошлины в 24%, что снижает ее общий уровень до 10% (сначала она составляла 34%).
Общая тарифная ставка для Китая на ближайший год должна составить 20%, в обратном направлении – прежние 10%. Но Трамп акцентировал внимание СМИ на общей средневзвешенной ставке тарифов (с учетом повышенной на ряд отдельных товаров, например литиевые батареи, электромобили и т. п.), которая теперь, по его словам, будет на уровне 47% вместо 57% (в обратном направлении она составляет, по данным Института мировой экономики Петерсона, 32%).
Соя, порты и чипы
Также закупки Китаем американской сои, без чего несут большие потери фермеры в США, как заверил Трамп, начнутся «немедленно». Вскоре Бессент заявил, что Китай согласился приобрести 12 млн т сои уже в 2025 г. и 25 млн т в течение трех сезонов. Похожее условие было заложено в согласованной в январе 2020 г. первой фазе торговой сделки, которая де-факто не была реализована из-за пандемии. В другом своем посте Трамп, перечисляя итоги переговоров с Си, допустил сделку по закупке Китаем нефти и газа, произведенных на Аляске.
Кроме того, торгпред США Джеймисон Грир добавил, что США отложат проверку по пункту 301 закона о торговле в отношении судов китайского производства, предусматривающему обложение штрафными сборами. Эта мера, равно как и аналогичный ответ КНР, начала действовать в середине октября 2025 г.
Участники переговоров США и Китая
Вашингтон, видимо, готов пойти и на ослабление контроля в сфере экспорта полупроводников – теперь Китай, заявил Трамп, «будет вести переговоры с Nvidia и другими о чипах». Подобное решение активно лоббировал глава Nvidia Дженсен Хуанг, с которым Трамп встречался накануне в Южной Корее. Хуанг считает верной стратегию «подсадить» КНР на американские технологии (при этом в сентябре власти Китая предписали своим корпорациям отказаться от единственного доступного им сейчас чипа Nvidia H20).
Пекин, как сказал Трамп, обеспечит на один год «беспрепятственный» экспорт редкоземельных элементов. В октябре КНР объявила о дополнительных мерах контроля в этой сфере, а президент США грозил ввести дополнительные 100%-ные пошлины с 1 ноября. Это, видимо, теперь ушло из повестки дня. Трамп ничего не сказал про сделку по TikTok, но позже Бессент заявил, что китайская сторона одобрила продажу соцсети (минкоммерции КНР заявило лишь о готовности выполнять свои обязательства).
Что дальше
За несколько часов до переговоров Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «G2 скоро соберется». Под G2 он мог иметь в виду «группу двух» – концепт первого срока 44-го президента США Барака Обамы, характеризующий отношения Вашингтона и Пекина как наиболее важные для международной системы. Но незадолго до публикации он также написал, что приказывает Пентагону начать ядерные испытания.
Масштабное соглашение США и КНР пока вряд ли достижимо, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Из-за размера двух экономик переговоры их лидеров всегда привлекают внимание, но не гарантируют быстрых результатов, говорит он. Кошкин допустил, что их скорость и результативность может зависеть от «сопутствующих» тем, включающих ситуацию вокруг Украины. По его словам, принципиальным пунктом для Трампа можно назвать хотя бы временное разрешение проблемы с поставками редкоземов из КНР. Эксперт напомнил, что одной из основных тем остается и сделка по TikTok, реализация которой пока под вопросом.
Нынешний раунд переговоров отличается от предыдущих тем, что Китай осторожно подтвердил достижение некоторых результатов, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. При разнице себестоимости китайских товаров нынешняя уступка по тарифам скорее символическая, полагает он. Пока что, по словам Черкашина, налицо различие с администрацией Джо Байдена, представители которой постоянно говорили о необходимости взаимодействия, но все поездки заканчивались пустым морализаторством с их стороны. Трамп действительно ищет договоренностей. «У любых договоренностей с американцами есть тенденция рассыпаться под давлением внутриполитических факторов, как только их делегация возвращается в Вашингтон. Сейчас есть лишь рамочное соглашение, предметные переговоры еще будут идти», – сказал эксперт.
Принципиальные проблемы на переговорах в Южной Корее не решены, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Сложно представить их решение и в будущем: между США и Китаем серьезные структурные противоречия из-за принципиально разных моделей экономического развития и торговой политики. Достигнутые договоренности имеют промежуточный и тактический эффект, соглашается аналитик. В любой момент Китай гипотетически снова может вернуться к созданному им правовому механизму экспортного контроля над редкоземами, полагает Лексютина. В прошлом договоренности, достигнутые между Трампом и Си, были недолговременными, а их первая крупная сделка 2020 г. так и не выполнена, говорит Лексютина.