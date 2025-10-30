Кто выиграл от первой за шесть лет встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Масштабное соглашение США и КНР пока вряд ли достижимо, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Из-за размера двух экономик переговоры их лидеров всегда привлекают внимание, но не гарантируют быстрых результатов, говорит он. Кошкин допустил, что их скорость и результативность может зависеть от «сопутствующих» тем, включающих ситуацию вокруг Украины. По его словам, принципиальным пунктом для Трампа можно назвать хотя бы временное разрешение проблемы с поставками редкоземов из КНР. Эксперт напомнил, что одной из основных тем остается и сделка по TikTok, реализация которой пока под вопросом.