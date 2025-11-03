Газета
Главная / Политика /

Трамп назвал Путина и Си решительными лидерами, которых нельзя недооценивать

Он также рассказал, почему считает необходимым проводить ядерные испытания
Людмила Чернова
The White House
The White House

Лидер США Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина как умных и решительных лидеров, отметив, что к ним нужно относиться с серьезностью и не стоит недооценивать. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

«И Путин, и Си – жесткие. Оба умные. Это очень сильные лидеры. С такими людьми нельзя играть. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не приходят и не говорят: «О, какой прекрасный день! Смотрите, как светит солнце, как приятно». Это серьезные люди. Это умные, жесткие лидеры», – сказал Трамп.

Он в очередной раз отметил, что унаследовал украинский конфликт от администрации бывшего президента США Джо Байдена и что он никогда не допустил бы его, будь он президентом.

Трамп также подчеркнул, что с моменты вступления в должность ему удалось разрешить восемь из девяти конфликтов. «Знаете, как я их решал? В многих случаях, примерно в 60%, я говорил: «Если вы не прекратите сражаться, я введу тарифы на обе ваши страны и вы не сможете вести бизнес», – сказал он.

На вопрос, почему это не сработало в случае с Россией, американский лидер сказал: «Это не работает с Путиным. Думаю, я поступил иначе с ним, потому что мы почти не ведем бизнес с Россией. Во-первых, он не тот человек, который много у нас покупает… И я думаю, что он хотел бы вести торговлю с нами и заработать для России много денег. И я считаю, что это замечательно», – добавил он.

«Смотрите, мир очень конкурентный, особенно когда речь идет о Китае и США. Мы постоянно следим за ними, они постоянно следят за нами. Между тем я думаю, что мы ладим очень хорошо, и я считаю, что мы можем стать больше, лучше и сильнее, сотрудничая с ними, а не просто «выбивая» их», – сказал Трамп, комментируя отношения с Китаем и вопрос о его угрозе.

О ядерных испытаниях

В интервью телеканалу Трамп объяснил, что США собираются испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны.

Какие «ядерные испытания» США вдруг задумал провести Трамп и почему

Политика / Международные новости

«Россия проводит ядерные испытания… и Китай тоже. Просто вы об этом не знаете, – сказал он. – Россия и Китай испытывают ядерное оружие, но не сообщают об этом. А мы открытое общество. Мы отличаемся. Мы говорим об этом, потому что иначе вы, журналисты, будете писать о том, что происходит. А они – нет».

На уточняющий вопрос, зачем именно США необходимо испытывать ядерное оружие, Трамп ответил: «Потому что нужно проверять, как оно работает. Вы понимаете, это важно».

«Обратите внимание, Северная Корея постоянно проводит тесты. Другие страны тоже проводят. А мы – единственная страна, которая не тестирует, и я не хочу быть единственными, кто этого не делает», – добавил он.

О Венесуэле

На прямой вопрос журналистки, собирается ли США воевать с Венесуэлой, Трамп ответил: «Вряд ли».

«Я так не думаю, но они обращались с нами очень плохо, и не только по поводу наркотиков… Они опустошали свои тюрьмы и отправляли людей к нам. Также, если посмотреть, они выпускали из психиатрических больниц и лечебниц для душевнобольных людей в США, потому что Джо Байден был худшим президентом в истории нашей страны», – сказал он.

Комментируя возможность ударов по территории Венесуэлы, Трамп заявил, что не станет ни подтверждать, ни опровергать эти сведения.

На уточняющий вопрос, связаны ли последние действия и решения Вашингтона с борьбой с наркотиками или с устранением президента президента страны Николаса Мадуро, Трамп отметил: «Это связано со многим».

Трамп заявил, однако, что считает дни Мадуро на посту президента сочтенными. «Я бы сказал, что да. Думаю, да», – сказал он.

