Трамп назвал Путина и Си решительными лидерами, которых нельзя недооценивать

Трамп назвал Путина и Си решительными лидерами, которых нельзя недооцениватьОн также рассказал, почему считает необходимым проводить ядерные испытания
Лидер США Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина как умных и решительных лидеров, отметив, что к ним нужно относиться с серьезностью и не стоит недооценивать. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.
«И Путин, и Си – жесткие. Оба умные. Это очень сильные лидеры. С такими людьми нельзя играть. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не приходят и не говорят: «О, какой прекрасный день! Смотрите, как светит солнце, как приятно». Это серьезные люди. Это умные, жесткие лидеры», – сказал Трамп.
Он в очередной раз отметил, что унаследовал украинский конфликт от администрации бывшего президента США Джо Байдена и что он никогда не допустил бы его, будь он президентом.
Трамп также подчеркнул, что с моменты вступления в должность ему удалось разрешить восемь из девяти конфликтов. «Знаете, как я их решал? В многих случаях, примерно в 60%, я говорил: «Если вы не прекратите сражаться, я введу тарифы на обе ваши страны и вы не сможете вести бизнес», – сказал он.
На вопрос, почему это не сработало в случае с Россией, американский лидер сказал: «Это не работает с Путиным. Думаю, я поступил иначе с ним, потому что мы почти не ведем бизнес с Россией. Во-первых, он не тот человек, который много у нас покупает… И я думаю, что он хотел бы вести торговлю с нами и заработать для России много денег. И я считаю, что это замечательно», – добавил он.
«Смотрите, мир очень конкурентный, особенно когда речь идет о Китае и США. Мы постоянно следим за ними, они постоянно следят за нами. Между тем я думаю, что мы ладим очень хорошо, и я считаю, что мы можем стать больше, лучше и сильнее, сотрудничая с ними, а не просто «выбивая» их», – сказал Трамп, комментируя отношения с Китаем и вопрос о его угрозе.
О ядерных испытаниях
В интервью телеканалу Трамп объяснил, что США собираются испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны.
«Россия проводит ядерные испытания… и Китай тоже. Просто вы об этом не знаете, – сказал он. – Россия и Китай испытывают ядерное оружие, но не сообщают об этом. А мы открытое общество. Мы отличаемся. Мы говорим об этом, потому что иначе вы, журналисты, будете писать о том, что происходит. А они – нет».
На уточняющий вопрос, зачем именно США необходимо испытывать ядерное оружие, Трамп ответил: «Потому что нужно проверять, как оно работает. Вы понимаете, это важно».
«Обратите внимание, Северная Корея постоянно проводит тесты. Другие страны тоже проводят. А мы – единственная страна, которая не тестирует, и я не хочу быть единственными, кто этого не делает», – добавил он.
О Венесуэле
На прямой вопрос журналистки, собирается ли США воевать с Венесуэлой, Трамп ответил: «Вряд ли».
«Я так не думаю, но они обращались с нами очень плохо, и не только по поводу наркотиков… Они опустошали свои тюрьмы и отправляли людей к нам. Также, если посмотреть, они выпускали из психиатрических больниц и лечебниц для душевнобольных людей в США, потому что Джо Байден был худшим президентом в истории нашей страны», – сказал он.
Комментируя возможность ударов по территории Венесуэлы, Трамп заявил, что не станет ни подтверждать, ни опровергать эти сведения.
На уточняющий вопрос, связаны ли последние действия и решения Вашингтона с борьбой с наркотиками или с устранением президента президента страны Николаса Мадуро, Трамп отметил: «Это связано со многим».
Трамп заявил, однако, что считает дни Мадуро на посту президента сочтенными. «Я бы сказал, что да. Думаю, да», – сказал он.