О чем договорились премьеры России и Китая в Ханчжоу

По итогам встреч стороны подписали восемь документов, а также совместное коммюнике. В частности, вносятся изменения в соглашение между ФТС России и Главным таможенным управлением КНР в сфере управления рисками (документ от 1 ноября 2017 г.) и взаимодействия в области незаконного перемещения ядерных и радиоактивных веществ (от 13 октября 2014 г.). Также Россия и Китай утвердили протокол о фитосанитарных требованиях (при экспорте из России маша и пшеничных отрубей). Кроме того, страны обновили дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 гг. (действующая заканчивается в 2025 г.). В ходе визита также были подписаны документы о сотрудничестве в сфере инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и средств массовой информации.