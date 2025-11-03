Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

О чем договорились премьеры России и Китая в Ханчжоу

Планируется развивать торговлю, туризм и продолжать сотрудничество в сфере спутниковой навигации
Анастасия Бойко
Правительство России
Правительство России

Доля доллара и евро в торговых расчетах России и Китая уже опустилась до уровня статистической погрешности – страны почти полностью перешли на оплату экспорта в национальных валютах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. 

Перед беседой в широком составе Мишустин также провел переговоры с председателем Госсовета КНР Ли Цяном.

Встречи проходят в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян – родине премьера КНР (родился в уезде Жуйань). «Как гласит китайская поговорка, на небесах есть рай, а на земле – Ханчжоу. Об этом нам сказали члены китайской делегации», – отметил Мишустин в приветственном слове. Китай для России – крупнейший внешнеэкономический партнер, подчеркнул премьер. 

Товарооборот продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев 2025 г. прибавил 15%, отметил Мишустин. По его словам, Россия готова увеличить поставки отечественных продуктов питания, приобретших популярность у жителей Китая. 

В то же время растет объем туристических обменов между странами благодаря отмене визового режима со стороны Китая, отметил Мишустин. По итогам года он превысит прошлогодние показатели. Ответный шаг прорабатывается и со стороны России – для туристов из Китая также планируется отменить визовый режим.

Динамика торговли

По данным Главного таможенного управления КНР, объем взаимной торговли в январе – сентябре сократился на 9,4% в годовом выражении – до $163,62 млрд. При этом в сентябре китайско-российский товарооборот, напротив, показал рост по сравнению с августом – на 10,7%, до $19,82 млрд. Экспорт из Китая за сентябрь составил $8,87 млрд (+3,7%), а российский импорт в КНР – $10,95 млрд (+17,1%). В основном Россия поставляет в Китай энергоресурсы, а ввозит – автомобили, компьютеры, смартфоны, одежду и обувь.

Отношения двух стран находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на препятствия и санкции, отметил Мишустин.

Особое внимание страны уделяют расширению инвестиционного взаимодействия, указал глава российского правительства. 1 декабря вступит в силу межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое было подписано 8 мая в Москве, напомнил премьер. Оно будет стимулировать создание новых совместных предприятий с участием российских и китайских инвесторов на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга, полагает Мишустин. 

В Кремле придают большое значение встрече Мишустина с лидером Китая

Политика / Международные отношения

С российской стороны делегацию представляют первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев (также полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе), Дмитрий Чернышенко. Они возглавляют межправокомиссии со стороны России по профильным направлениям.

По итогам встреч стороны подписали восемь документов, а также совместное коммюнике. В частности, вносятся изменения в соглашение между ФТС России и Главным таможенным управлением КНР в сфере управления рисками (документ от 1 ноября 2017 г.) и взаимодействия в области незаконного перемещения ядерных и радиоактивных веществ (от 13 октября 2014 г.). Также Россия и Китай утвердили протокол о фитосанитарных требованиях (при экспорте из России маша и пшеничных отрубей). Кроме того, страны обновили дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 гг. (действующая заканчивается в 2025 г.). В ходе визита также были подписаны документы о сотрудничестве в сфере инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и средств массовой информации.

На следующий день, 4 ноября, планируется встреча Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь