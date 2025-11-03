О чем договорились премьеры России и Китая в Ханчжоу

О чем договорились премьеры России и Китая в ХанчжоуПланируется развивать торговлю, туризм и продолжать сотрудничество в сфере спутниковой навигации
Доля доллара и евро в торговых расчетах России и Китая уже опустилась до уровня статистической погрешности – страны почти полностью перешли на оплату экспорта в национальных валютах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
Перед беседой в широком составе Мишустин также провел переговоры с председателем Госсовета КНР Ли Цяном.
Встречи проходят в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян – родине премьера КНР (родился в уезде Жуйань). «Как гласит китайская поговорка, на небесах есть рай, а на земле – Ханчжоу. Об этом нам сказали члены китайской делегации», – отметил Мишустин в приветственном слове. Китай для России – крупнейший внешнеэкономический партнер, подчеркнул премьер.
Товарооборот продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев 2025 г. прибавил 15%, отметил Мишустин. По его словам, Россия готова увеличить поставки отечественных продуктов питания, приобретших популярность у жителей Китая.
В то же время растет объем туристических обменов между странами благодаря отмене визового режима со стороны Китая, отметил Мишустин. По итогам года он превысит прошлогодние показатели. Ответный шаг прорабатывается и со стороны России – для туристов из Китая также планируется отменить визовый режим.
Динамика торговли
Отношения двух стран находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на препятствия и санкции, отметил Мишустин.
Особое внимание страны уделяют расширению инвестиционного взаимодействия, указал глава российского правительства. 1 декабря вступит в силу межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое было подписано 8 мая в Москве, напомнил премьер. Оно будет стимулировать создание новых совместных предприятий с участием российских и китайских инвесторов на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга, полагает Мишустин.
С российской стороны делегацию представляют первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев (также полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе), Дмитрий Чернышенко. Они возглавляют межправокомиссии со стороны России по профильным направлениям.
По итогам встреч стороны подписали восемь документов, а также совместное коммюнике. В частности, вносятся изменения в соглашение между ФТС России и Главным таможенным управлением КНР в сфере управления рисками (документ от 1 ноября 2017 г.) и взаимодействия в области незаконного перемещения ядерных и радиоактивных веществ (от 13 октября 2014 г.). Также Россия и Китай утвердили протокол о фитосанитарных требованиях (при экспорте из России маша и пшеничных отрубей). Кроме того, страны обновили дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 гг. (действующая заканчивается в 2025 г.). В ходе визита также были подписаны документы о сотрудничестве в сфере инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и средств массовой информации.
На следующий день, 4 ноября, планируется встреча Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине.