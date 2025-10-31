Газета
В Кремле придают большое значение встрече Мишустина с лидером Китая

Ведомости

В Кремле придают большое значение будущей встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это будет традиция такая взаимная в двусторонних отношениях, поэтому мы, конечно, ждем этого визита», – сказал он.

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин находится в постоянном прямом или опосредованном контакте с Си. Однако пресс-секретарь президента РФ пока не дал ответ относительно того, планирует ли российский лидер передать послание своему китайскому коллеге через Мишустина.

Мишустин 3 и 4 ноября посетит два города в Китае. В Ханчжоу он прибудет для участия в регулярной встрече глав правительств двух стран. В Пекине глава кабмина встретится с председателем КНР.

В ходе визита Мишустин обсудит с китайской стороной актуальные вопросы укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Кроме того, Москва и Пекин затронут вопросы продвижения совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и др.

