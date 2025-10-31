Мишустин посетит Китай 3 и 4 ноября для встречи с Си Цзиньпином

30 октября президент США Дональд Трамп и китайский лидер провели первые очные переговоры после возвращения американского президента в Белый дом в январе 2025 г. Они продлились 1 час 40 минут, по данным центрального телевидения КНР. Трамп после встречи заявил, что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10», а скоро будет подписана сделка сроком на год.