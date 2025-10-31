Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мишустин посетит Китай 3 и 4 ноября для встречи с Си Цзиньпином

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 и 4 ноября посетит два города в Китае. В Ханчжоу он прибудет для участия в регулярной встрече глав правительств двух стран. В Пекине же глава кабмина встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило правительство РФ.

В ходе визита Мишустин обсудит с китайской стороной актуальные вопросы укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Особое внимание участники переговоров уделят внимание углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, отметили в правительстве.

Кроме того, Москва и Пекин затронут вопросы продвижения совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и др.

Что сказали Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС

Политика / Международные отношения

По итогам встречи стороны подпишут совместное коммюнике, а также ряд других российско-китайских документов.

30 октября президент США Дональд Трамп и китайский лидер провели первые очные переговоры после возвращения американского президента в Белый дом в январе 2025 г. Они продлились 1 час 40 минут, по данным центрального телевидения КНР. Трамп после встречи заявил, что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10», а скоро будет подписана сделка сроком на год.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин пока не планировали новых контактов, но разговор может быть быстро согласован.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте