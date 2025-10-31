Мишустин посетит Китай 3 и 4 ноября для встречи с Си Цзиньпином
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 и 4 ноября посетит два города в Китае. В Ханчжоу он прибудет для участия в регулярной встрече глав правительств двух стран. В Пекине же глава кабмина встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило правительство РФ.
В ходе визита Мишустин обсудит с китайской стороной актуальные вопросы укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Особое внимание участники переговоров уделят внимание углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, отметили в правительстве.
Кроме того, Москва и Пекин затронут вопросы продвижения совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и др.
По итогам встречи стороны подпишут совместное коммюнике, а также ряд других российско-китайских документов.
30 октября президент США Дональд Трамп и китайский лидер провели первые очные переговоры после возвращения американского президента в Белый дом в январе 2025 г. Они продлились 1 час 40 минут, по данным центрального телевидения КНР. Трамп после встречи заявил, что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10», а скоро будет подписана сделка сроком на год.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин пока не планировали новых контактов, но разговор может быть быстро согласован.