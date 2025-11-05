Что зарубежные СМИ пишут об избрании Мамдани на пост мэра Нью-Йорка

«Мамдани в своей победной речи во вторник вечером обратился к Дональду Трампу с прямым призывом, заявив, что он войдет в мэрию с четким планом противодействия политике раскола и кумовства, которая помогла ему занять Белый дом. Мамдани, выступая перед сторонниками в Бруклине после решительной победы над бывшим губернатором Эндрю Куомо, сказал, что Нью-Йорк показал, что он будет "светом" в "момент политической тьмы". <...> Мамдани вновь представил сторонникам перечень своих ключевых политических решений и рассказал о том, как они будут противостоять планам Трампа. Среди них план привлечения арендодателей к ответственности за их отношение к арендаторам; прекращение "культуры коррупции", наживающейся на миллиардерах; а также расширение мер защиты прав трудящихся и поддержка профсоюзов, "потому что мы, как и Дональд Трамп, знаем, что когда у рабочих есть незыблемые права, боссы, которые пытаются их лишить, становятся поистине ничтожными"».