Что зарубежные СМИ пишут об избрании Мамдани на пост мэра Нью-Йорка

Что зарубежные СМИ пишут об избрании Мамдани на пост мэра Нью-ЙоркаОн станет первым мусульманином и человеком южноазиатского происхождения, возглавившим город
Демократа Зохрана Мамдани избрали 111-м мэром Нью-Йорка 5 ноября. Он получил 50,3% голосов. Нового главу города приведут к присяге 1 января 2026 г.
Мамдани станет самым молодым человеком, занявшим этот пост за последние 100 лет (политику 34 года). Он также станет первым мэром-мусульманином в Нью-Йорке и первым человеком южноазиатского происхождения, возглавившим город за его 400-летнюю историю.
Как зарубежные СМИ отреагировали на победу Мамдани на выборах, – в материале «Ведомостей».
«Элита Нью-Йорка бросила все силы, чтобы помешать Мамдани стать мэром: деньги, оскорбления, тактику запугивания и твиты. Богатые противники демократического социалиста осудили его приход к власти как начало “жаркого коммунистического лета”. <...> Успех Мамдани был основан на поддержке молодых специалистов города, многие из которых только начинают пробиваться в ряды состоятельных людей».
Газета представила обложку печатного издания, на которой изображен Мамдани на фоне нью-йорских высоток. Он изображен с серпом и молотом в руках.
«Восхождение депутата законодательного собрания штата от статуса «темной лошадки», сосредоточенного на доступности жилья, до восходящего избранного мэра произошло, несмотря на опасения по поводу его молодости и неопытности, а также его платформы «налогов для богатых», которая, по мнению деловой элиты, навредит городу. <...> Его ошеломляющая победа стала кульминацией бурной кампании, которая обнажила разногласия в демократической партии и привлекла широкое внимание».
«В Нью-Йорке Зохран Мамдани, 34-летний демократический социалист, выиграл выборы мэра, завершив стремительный и неожиданный взлет от безвестного законодателя штата до одной из самых заметных фигур демократической партии в стране. <...> Соревнования во вторник стали своего рода барометром реакции американцев на бурные девять месяцев президентства [лидера США Дональда] Трампа. Они также стали проверкой различных стратегий демократов в преддверии 2026 г., когда партия, лишенная власти в Вашингтоне, все еще пытается найти выход из политического кризиса».
«Мамдани в своей победной речи во вторник вечером обратился к Дональду Трампу с прямым призывом, заявив, что он войдет в мэрию с четким планом противодействия политике раскола и кумовства, которая помогла ему занять Белый дом. Мамдани, выступая перед сторонниками в Бруклине после решительной победы над бывшим губернатором Эндрю Куомо, сказал, что Нью-Йорк показал, что он будет "светом" в "момент политической тьмы". <...> Мамдани вновь представил сторонникам перечень своих ключевых политических решений и рассказал о том, как они будут противостоять планам Трампа. Среди них план привлечения арендодателей к ответственности за их отношение к арендаторам; прекращение "культуры коррупции", наживающейся на миллиардерах; а также расширение мер защиты прав трудящихся и поддержка профсоюзов, "потому что мы, как и Дональд Трамп, знаем, что когда у рабочих есть незыблемые права, боссы, которые пытаются их лишить, становятся поистине ничтожными"».
«Нью-йоркцы продемонстрировали самую высокую явку за почти шесть десятилетий, избрав мэром Зохрана Мамдани, 34-летнего демократа-социалиста с амбициями выжать из богатых деньги, заморозить арендную плату и предоставлять бесплатные услуги. <...> Мамдани неустанно фокусировался на доступной цене, делая это с энергией, убежденностью и смелостью, чтобы донести свою позицию везде и всюду, будь то на Fox News или в многочисленных ночных клубах. <...> Политические рекомендации Мамдани – государственные продуктовые магазины, бесплатные автобусы и детские сады, а также доступное жилье – обойдутся очень дорого. Его обещание заморозить арендную плату за четверть жилого фонда города приведет к росту стоимости жилья для всех остальных».
«Мамдани привлек огромное внимание всей страны своей прогрессивной идеологией и умением завоевать сердца избирателей, жаждавших новых влияний. Но в Нью-Йорке его неустанная ориентация на снижение расходов могла бы оказаться более убедительной, и избиратели, скорее всего, поддержат его предстоящие усилия, одобрив ряд законопроектов, направленных на снижение бюрократической волокиты при строительстве доступного жилья. Если он выполнит свои обещания, Нью-Йорк станет примером для городов по всей стране, где стоимость жизни резко возросла. Если Мамдани потерпит неудачу, его действия могут стать предостережением для прогрессивных сил в целом по мере приближения президентских праймериз 2028 г.».
«Этот антитрамповский кандидат посылает общенациональное послание США, которые ошеломлены первыми месяцами правления республиканской администрации в Белом доме. <...> Этот успех не имеет недостатков: впервые с 1969 г. более двух миллионов жителей Нью-Йорка пришли на избирательные участки или проголосовали удаленно. <...> Молодой и прогрессивный Мамдани переосмыслил политику в американском мегаполисе. Его короткие видеоролики, сочетающие жесткую риторику с сухим, даже юмористическим, оттенком, нашли отклик у молодого поколения».
«Любимец левых и пугало правых, победил поддерживаемого Трампом бывшего губернатора Нью-Йорка от демократической партии Эндрю Куомо. <...> Демократы могут извлечь пользу из результатов вчерашних выборов, которые они выиграли. Предпочитаемые ими кандидаты в важных гонках добились успеха. Республиканцы же могут отмахнуться от результатов выборов, назвав их отклонениями от нормы, и указать на то, что хотя они, возможно, и проиграли краткосрочную битву, они выиграли войну. Победа Мамдани дает республиканцам возможность донести свою позицию, поскольку теперь им придется заставить кандидатов от демократической партии на ключевых местах в палате представителей и сенате отвечать на национальном уровне за его политические позиции, которые считаются нетрадиционными».
«Его смелая программа и вдохновляющий подход помогли обеспечить самую высокую явку на выборах мэра Нью-Йорка как минимум за три десятилетия. Это также отпугнуло некоторых руководителей бизнеса и представителей еврейской общины, которые в целом поддерживают демократов, но выступают против некоторых прошлых заявлений Мамдани о личном накоплении богатства и Израиле. <...> Некоторые республиканцы в Вашингтоне втайне болели за победу Мамдани. Еще до того как его победа стала окончательной, предвыборные комитеты республиканцев запустили агитационную рекламу против более чем десятка уязвимых демократов палаты представителей в Нью-Йорке и Нью-Джерси, связывая их с Мамдани и его крайне левыми взглядами».
«Уже в преддверии выборов мэра в Нью-Йорке Трамп явно позиционировал себя против Мамдани. <...> Во главе крупнейшего города США и как первый мусульманин на этой должности, харизматичный новичок может стать весомым противником Трампа».