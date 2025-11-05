Мэром Нью-Йорка избран социалист-мусульманин Зохран Мамдани

Мамдани будет приведен к присяге 1 января 2026 г. Он станет самым молодым человеком, занявшим этот пост за последние 100 лет (политику 34 года). Он также станет первым мэром-мусульманином в Нью-Йорке и первым человеком южноазиатского происхождения, возглавившим город за его 400-летнюю историю.