Главная / Политика /

Мэром Нью-Йорка избран социалист-мусульманин Зохран Мамдани

Ведомости

Демократ Зохран Мамдани был избран 111-м мэром Нью-Йорка. Он получил 50,3% голосов, сообщает Bloomberg.

По данным Associated Press, бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, баллотировавшийся как независимый кандидат после поражения от Мамдани на праймериз, набрал 41,6% при подсчете 88% голосов. Республиканец Кертис Слива получил 7,2%.

Мамдани будет приведен к присяге 1 января 2026 г. Он станет самым молодым человеком, занявшим этот пост за последние 100 лет (политику 34 года). Он также станет первым мэром-мусульманином в Нью-Йорке и первым человеком южноазиатского происхождения, возглавившим город за его 400-летнюю историю.

28 сентября мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что снимает свою кандидатуру с ноябрьских выборов градоначальника. Президент США Дональд Трамп, яростно выступающий против Мамдани, предполагал, что Куомо мог бы победить, если бы был единственным конкурентом Мамдани.

