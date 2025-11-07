Как КПРФ хочет бороться с «неофашизмом»

После того как слушатели взбодрились историческим ликбезом, на сцену вышел лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, мировой капитал все охотнее поощряет наследников Гитлера, поэтому компартия «совершенно закономерно встала в полный рост в борьбе с этим злом и будет сражаться». Только единение и солидарность могут взять «верх над фашизмом и остановить сползание в пучину ядерной войны», уверен Зюганов. Форум, организованный КПРФ, необходим для того, чтобы как раз дать отпор «бессовестному» искажению истории страны и Второй мировой войны. В связи с этим Зюганов призвал накануне 7 ноября – годовщины Октябрьской революции – сплотиться и объединить протест.