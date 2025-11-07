Как КПРФ хочет бороться с «неофашизмом»Геннадий Зюганов обозначил задачи партии перед выборами в Госдуму
Партия КПРФ организовала в Москве в гостинице Radisson Blu международный медиафорум «Правда против неофашизма». Вместе с российскими коммунистами методы борьбы с указанным противником искали и зарубежные гости: на пленарном заседании выступили, в частности, представители Китая, Белоруссии и Никарагуа. Это не первое мероприятие такой тематической направленности, вышедшее за пределы России: например, в апреле состоялся второй Международный антифашистский форум, приуроченный к дню рождения Владимира Ленина.
Коммунисты сразу погрузили посетителей медиафорума в проблематику: утро четверга борцы с «коричневой чумой» встретили 20-минутным документальным фильмом о развитии фашизма и его истоках. Картина, выполненная в красно-черной цветовой гамме и показанная при приглушенном свете под нагнетающую музыку, должна была заставить забыть, что проблематика фашизма обсуждается в современном московском отеле в конце 2025 г. Закончился ролик упоминанием «неофашистов», существующих, по убеждению телеканала «Красная линия» (создатель фильма), на Украине и в Прибалтике.
После того как слушатели взбодрились историческим ликбезом, на сцену вышел лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, мировой капитал все охотнее поощряет наследников Гитлера, поэтому компартия «совершенно закономерно встала в полный рост в борьбе с этим злом и будет сражаться». Только единение и солидарность могут взять «верх над фашизмом и остановить сползание в пучину ядерной войны», уверен Зюганов. Форум, организованный КПРФ, необходим для того, чтобы как раз дать отпор «бессовестному» искажению истории страны и Второй мировой войны. В связи с этим Зюганов призвал накануне 7 ноября – годовщины Октябрьской революции – сплотиться и объединить протест.
Для того чтобы сопротивление было успешным, левые силы должны победить в информационной войне, продолжил глава КПРФ. Это возможно «за счет правдивости и убедительности, оперативности и гибкости, идейности и нравственности наших оценок, честной и напряженной работы», пояснил он. Не менее важны дисциплина и организованность активистов и членов партии, а также руководителей «красных» СМИ, добавил Зюганов.
Его слова с усердием записывали сидящие рядом иностранные гости.
«Для левых партий и движений все актуальнее становится координация усилий в деле формирования системы распространения информации. В этой связи нам надо вместе ответить на вопросы о том, какие ресурсы имеются в нашем распоряжении, каких возможностей у нас еще нет, но они доступны и могут быть задействованы. Как сделать так, чтобы мы все шире доносили информацию о реальном положении дел на планете», – дал наказ выступающий.
У партии есть разветвленная пропагандистская система, включающая в себя журналы, газеты, радиостанции, а также соцсети и новые медиа, обратил внимание Зюганов. «Как ученый и философ, я хочу вас уверить, что наши дела абсолютно правы, абсолютно справедливы и исключительно перспективны», – высказался он.
Но «капитал» этого не слышит и продолжает унижать трудовой народ – в противовес коммунисты должны рассказать о народных предприятиях, как, например, у директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина. «Именно это мы принесем на свой пленум центрального комитета, который будет 14–15 ноября, где мы утвердим программу победы», – указал он.
Проводя такие мероприятия, Зюганову важно показать, что КПРФ занимается партийной дипломатией, сказал «Ведомостям» политолог Александр Немцев. Так лидер партии демонстрирует, что у коммунистов есть эффективные и серьезные союзники в разных странах, а КПРФ их объединяет на базе своей платформы, указал он.
По мнению политолога Дмитрия Еловского, такие медиафорумы позволяют усилить позиционирование партии. Например, это достигается за счет эффекта присоединения к большинству: «Для определенной части избирателей важно, что партия включена в мировые процессы, имеет союзников в других странах. Она таким образом выглядит больше, чем на самом деле». Поиск глобальной идеи, которым занимаются коммунисты, может стать мощным фактором поддержки, который накладывается на желание русских дать миру новую сверхидею, предполагает политолог. Кроме того, это укрепляет роль партии в госсистеме, считает Еловский.
У коммунистов дефицит их собственной актуальной, интересной повестки, ведь они вынуждены существовать в одной очень жесткой идеологической рамке, что сокращает перечень допустимых тем, которые можно поставить на первый план, сообщил «Ведомостям» политконсультант Олег Бондаренко. А проведение таких мероприятий не отличает КПРФ от действий официальных властей, которые выступают с такими же лозунгами, вывесками и названиями, отметил он. «КПРФ вынуждена здесь следовать в повестке власти. Они потеряли свою повестку, ее авторство, ее первородность», – констатирует эксперт.