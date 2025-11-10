Как Сергей Шойгу вернулся к идее о новых городах в Сибири

Как Сергей Шойгу вернулся к идее о новых городах в СибириОн предложил создать спутник Саяногорска, который сможет «дарить людям счастье»
По дороге из Абакана (Хакасия) в Минусинск (Красноярский край) секретарь Совбеза Сергей Шойгу вспомнил, что в свое время здесь должен был быть построен город на четверть миллиона жителей (он имел в виду проект Электрограда, где планировалось построить заводы по производству высоковольтной аппаратуры, силовых трансформаторов, комплексных распределительных устройств и др. – «Ведомости»). Своими воспоминаниями он поделился с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым во время осмотра земельного участка для размещения объектов инновационной и производственной инфраструктуры кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе.
На месте, где по замыслу Шойгу в скором будущем станет обеспечиваться лидерство России на рынках шестого технологического уклада, в недалеком прошлом работал закрытый ныне Минусинский электрокомплекс – завод, с которым прочно связана молодость значительной части этого города. Местные журналисты честно признавались, что Минусинск в последние годы медленно умирает. Остается надеяться, что развитие кластера глубокой переработки критических металлов вдохнет в город новую жизнь.
«По идее, та часть, которую мы проезжали, – там должен был появиться город на 250 000 жителей. И вся инфраструктура под это была создана, дороги были сделаны», – начал Шойгу на площадке электрокомплекса. Котюков попытался было возразить: «Ну там не все было сделано» (строительство нового города вряд ли входило в его планы). Но секретарь Совбеза закончил: «Потом Михаил Сергеевич [Горбачев] приехал». Перед этим Шойгу осмотрел план перспективной промышленной площадки, но остался не до конца удовлетворен увиденным: не все земельные участки переведены в необходимую для освоения категорию, а некоторые находятся не в государственной собственности.
«Хорошо <...> чтобы не кусками [осваивать], а сделать комплексную застройку», – сказал Шойгу. Котюков объяснил ему, что на схеме зеленым цветом обозначены свободные участки, которые можно осваивать (предполагается, что они будут вовлечены в проект на первом этапе). «Тут вопрос, сколько нужно под каждое производство площади, и тогда уже смотреть кварталы, как можно формировать», – продолжил губернатор.
Котюков впоследствии заявил, что благодаря проведенной в крае муниципальной реформе (см. «Ведомости» от 16 мая) «все это в одной будет юрисдикции», тогда как ранее часть земель принадлежала Минусинскому району, часть – городу Минусинску. «Здесь мечта, а не жизнь: 300 солнечных дней в году», – подытожил секретарь Совбеза.
Спутник, которому быть
Осмотрев перспективную площадку, Шойгу направился в Саяногорск (Хакасия). Города разделяет около 100 км, которые преодолеваются на автомобиле менее чем за полтора часа. Возле въездной стелы глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов (7 ноября перед тем, как отправиться к Шойгу, Коновалов возложил цветы к памятнику Ленину в Абакане) представил план территорий для перспективного развития промышленного производства и жилищного строительства. «Массив сформирован, каких-то проблем серьезных с частной собственностью нет», – доложил Коновалов.
После осмотра Шойгу и главы Красноярского края и Хакасии прибыли в администрацию Саяногорска на совещание временной межведомственной рабочей группы при аппарате Совбеза по сопровождению реализации проектов в сфере глубокой переработки сырья в Сибирском федеральном округе. Там к ним присоединился глава Тувы Владислав Ховалыг, который бодрым шагом направился было в президиум. «Владислав Товарищтайович, мы для вас здесь место приготовили», – позвали его в первый ряд вместо президиума. Позднее в своем Telegram-канале глава Тувы написал, что дал свое согласие на предложение войти в состав попечительского совета разрабатываемого Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки критических металлов.
На совещании Шойгу произнес те слова, ради которых, казалось, оно и проводилось. Секретарь Совбеза предложил построить в Сибири новый город. Выпускник Красноярского политехнического института (впоследствии стал частью Сибирского федерального университета), участвовавший в строительстве первой части Саяногорска, мечтал о строительстве новых городов в Сибири и ранее. В 2021 г., когда Шойгу, будучи министром обороны, был среди лидеров списка «Единой России» (ЕР) на выборах депутатов Госдумы, он предлагал перенести столицу в Сибирь и построить там 3–5 новых городов с численностью населения до 1 млн человек.
«Саяногорск является базовым для вас, – секретарь Совбеза обращался к вице-президенту «Русала» Елене Безденежных (в городе расположен алюминиевый завод компании), – и для Саяно-Шушенской ГЭС, Майнской ГЭС (обе принадлежат «Русгидро». – «Ведомости»), для энергетиков. Нам надо думать и смотреть, сделать ли еще один город, город-спутник, чтобы это дарило людям счастье». Безденежных согласилась, что у Саяногорска «большой потенциал», и компания, по ее словам, собирается его развивать. «У него действительно большой потенциал в том, что здесь есть все и для того, чтобы развиваться. Но хотелось бы все-таки построить то, что будет составлять гордость не только сибирских архитекторов, но и вообще российских строителей и архитекторов», – заявил секретарь Совбеза.
В Саяногорске сибирское турне Шойгу завершилось.