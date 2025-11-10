Как Сергей Шойгу вернулся к идее о новых городах в Сибири

«Саяногорск является базовым для вас, – секретарь Совбеза обращался к вице-президенту «Русала» Елене Безденежных (в городе расположен алюминиевый завод компании), – и для Саяно-Шушенской ГЭС, Майнской ГЭС (обе принадлежат «Русгидро». – «Ведомости»), для энергетиков. Нам надо думать и смотреть, сделать ли еще один город, город-спутник, чтобы это дарило людям счастье». Безденежных согласилась, что у Саяногорска «большой потенциал», и компания, по ее словам, собирается его развивать. «У него действительно большой потенциал в том, что здесь есть все и для того, чтобы развиваться. Но хотелось бы все-таки построить то, что будет составлять гордость не только сибирских архитекторов, но и вообще российских строителей и архитекторов», – заявил секретарь Совбеза.