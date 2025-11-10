Германия решила переосмыслить свои тесные связи с Китаем

Германия решила переосмыслить свои тесные связи с КитаемВ Берлине допускают в будущем разрыв по модели отношений с Россией
Правительство Германии планирует пересмотреть свою торговую политику в отношении Китая, для чего власти ФРГ создадут 14 ноября специальный экспертный комитет. Как сообщило агентство Reuters, в него войдут ведущие профильные эксперты, которые будут изучать «связанные с безопасностью» торговые отношения одних из крупнейших экономик мира. Дважды в год будет предоставляться отчет бундестагу и рекомендации правительству. «Цель комитета – изучить с юридической, экономической и политической точек зрения необходимость внесения изменений в правила внешней торговли», – говорится в сообщении агентства. Речь идет в том числе о сотрудничестве двух стран в сфере энергетики и китайских инвестициях в ФРГ. Кроме того, собранные эксперты также проанализируют торговые связи третьих стран с Китаем.
Серьезно задуматься о своей зависимости от КНР власти Германии подтолкнули последние события. В частности, вся автомобильная промышленность Германии столкнулась с серьезной угрозой после того, как китайцы запретили экспорт готовой продукции чипмейкера Nexperia China на мировой рынок из-за введения властями Нидерландов внешнего управления над центральным офисом компании. Сейчас эта кризисная ситуация, кажется, близка к своему разрешению: как передает агентство Bloomberg, правительство Нидерландов вскоре может вернуть контроль над Nexperia владельцам и топ-менеджерам компании, а Китай возобновит экспорт микросхем с фабрик этой компании.
При этом в министерстве коммерции КНР 9 ноября призвали Евросоюз «активизировать свои усилия, чтобы побудить Нидерланды как можно скорее аннулировать соответствующие меры для обеспечения нормальных поставок продукции Nexperia». Всю ответственность за перебои в глобальных цепях поставок Пекин возлагает на Гаагу.
Одновременно Китай выразил европейцам свое возмущение выступлением 7 ноября в здании Европарламента вице-президента Тайваня Сяо Мэйцинь (при этом формально оно было в рамках неофициального визита на сессию так называемого антикоммунистического «межпарламентского альянса по Китаю»). А директор центра ЕС Пекинского университета иностранных языков Цуй Хунцзянь связал в комментарии South China Morning Post недавнюю отмену визита главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля в Китай именно с его риторикой об «агрессивном поведении» КНР в Тайваньском проливе.
Кроме того, 6 ноября канцлер ФРГ Фридрих Мерц нетипично для лидеров этой страны призвал страны Евросоюза ввести протекционистские меры по защите своей сталелитейной продукции, где главным конкурентом тоже можно назвать Китай.
Китайский проправительственный таблоид Global Times привел в ответ на новую инициативу по созданию в ФРГ комитета мнение научного сотрудника Шанхайского университета иностранных языков Цзян Фэна о том, что и без того проводимая последние годы Берлином в отношении Пекина политика «снижения рисков» не повлияла на увеличение импорта из Китая и даже, возможно, усиление зависимости от КНР по критическим ресурсам. Он делает вывод, что увязка обычных экономических отношений с угрозами безопасности «в корне неверна».
В 2024 г., согласно данным статистического управления ФРГ (Destatis), Китай впервые за восемь лет не стал главным торговым партнером Германии: их товарооборот тогда снизился на 3,1% до 246 млрд евро, что было меньше показателей ФРГ и США (253 млрд евро). Но за первые восемь месяцев 2025 г. Китай вернул себе статус ведущего торгового партнера Германии на фоне высоких пошлин администрации президента США Дональда Трампа (впрочем, показатели товарооборота примерно равны – 163,4 млрд с КНР и 162,8 млрд евро с США). При этом если немецкий экспорт в КНР сократился на 13,5%, то импорт китайских товаров в ФРГ, наоборот, вырос на 8,3% (во многом из-за демпинговых цен, например, в поставках светодиодов).
Накопленные прямые инвестиции Германии в КНР в 2023 г. достигали почти 12 млрд евро, и в 2024 г. фиксировался только их прирост. Официально Китай признается с 2023 г. Берлином одновременно «партнером, конкурентом и системным соперником», что повторяет позицию Евросоюза.
Болезненный опыт трансформации российско-германских отношений в последние годы важен для немецких элит в том числе и как возможная модель будущего германо-китайских связей, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. И на самом деле в этих отношениях можно найти много параллелей. Ключевой вопрос, который сейчас волнует немецких политиков в отношении Пекина, продолжает Соколов, – насколько уязвима немецкая экономика перед лицом возможных угроз со стороны Китая (например, из-за того же прекращения поставок критически важных материалов и продукции).
Хотя российско-германские отношения и не могли сравниться по своему объему со связями ФРГ и Китая, после введения антироссийских санкций в Германии убедились в очень тесной взаимосвязи двух экономик. В случае с Китаем эти связи, вероятнее всего, имеют еще более сложную структуру, говорит эксперт. Соответственно, в Германии сейчас хотят проанализировать как нынешнее состояние отношений с Китаем, так и перспективы в контексте возможного их ухудшения, заключает Соколов.
Пусть Китай и традиционно не действует в инициативном порядке и в случае с Nexperia он отвечал на действия Нидерландов, но тем самым он едва ли не впервые продемонстрировал ФРГ наличие у него серьезных рычагов воздействия, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Еще одним таким рычагом можно назвать ограничения поставок редкоземельных элементов, что вызвало в Германии очень серьезную озабоченность, как, впрочем, и более ранние попытки КНР скупать немецкие активы, связанные с микроэлектроникой. Кроме того, китайские автопроизводители сами по себе добиваются более значительных успехов, чем немецкие, прежде всего по выпуску электромобилей. С учетом фактора китайских инвестиций в ФРГ все это говорит о том, что Германия действительно сильно зависит от Китая, говорит аналитик. Но пока мы видим лишь просто ухудшение отношений двух стран и про декаплинг речи не идет, несмотря на давление со стороны США. Немаловажную роль здесь играет голос немецкого бизнеса, который против такого разъединения с КНР, заключает Маслов.