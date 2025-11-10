Германия решила переосмыслить свои тесные связи с Китаем

Пусть Китай и традиционно не действует в инициативном порядке и в случае с Nexperia он отвечал на действия Нидерландов, но тем самым он едва ли не впервые продемонстрировал ФРГ наличие у него серьезных рычагов воздействия, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Еще одним таким рычагом можно назвать ограничения поставок редкоземельных элементов, что вызвало в Германии очень серьезную озабоченность, как, впрочем, и более ранние попытки КНР скупать немецкие активы, связанные с микроэлектроникой. Кроме того, китайские автопроизводители сами по себе добиваются более значительных успехов, чем немецкие, прежде всего по выпуску электромобилей. С учетом фактора китайских инвестиций в ФРГ все это говорит о том, что Германия действительно сильно зависит от Китая, говорит аналитик. Но пока мы видим лишь просто ухудшение отношений двух стран и про декаплинг речи не идет, несмотря на давление со стороны США. Немаловажную роль здесь играет голос немецкого бизнеса, который против такого разъединения с КНР, заключает Маслов.