Как война вокруг бюджета может изменить партии США

Как война вокруг бюджета может изменить партии СШАСтарые партийные боссы могут быть отправлены на покой
Достижение сделки в конгрессе по прекращению самого длинного в истории США шатдауна (приостановка работы федерального правительства) не успокоило внутрипартийные противоречия как у республиканцев, так и у демократов. У первых наметился потенциальный разлад между президентом Дональдом Трампом и одной из самых верных лично ему представителей республиканского правого крыла в палате представителей конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. На протяжении нескольких месяцев она публично не соглашается с отдельными инициативами и решениями, поддержанными президентом. Напрямую она не рисковала бросать вызов Трампу, но критиковала его ставленника, спикера палаты республиканца Майка Джонсона. Последним камнем преткновения для них стал шатдаун, против продления которого Грин активно выступала не только на консервативных, но и либеральных телеканалах и платформах. «Она сошла с правильного пути», – сказал президент.
Мелкие противоречия в стане республиканцев, и в частности история с Грин, пока не говорят о перспективах перестановки в партийном руководстве, а вот у демократов кризис лидерства налицо, говорит доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Эксперт считает, что процесс смены поколений у демократов хотя и более вероятен, чем у республиканцев, но вряд ли пройдет быстро и гладко, так как даже при добровольном уходе лидеров трудно найти им хорошо подготовленную смену. «Нынешняя борьба за бюджет показала, что демократы пока не способны использовать выпадающие им преимущества. Повторный шанс им может представиться в январе, когда истечет временное финансирование», – подчеркнул Ярыгин.
Как сообщило издание Axios, все больше демократов в палате представителей призывают к смещению партийного лидера в сенате, 74-летнего Чака Шумера. Вместе с ними за это выступают некоторые продемократические организации. Они винят его в неспособности сплотить однопартийцев и обеспечить единую стратегию борьбы с Трампом по вопросам финансирования правительства. Критика исходит не только от представителей левого крыла партии, которые традиционно недовольны Шумером. Аналогичные заявления сделал умеренный конгрессмен-демократ Сет Молтон, баллотирующийся в сенат в 2026 г.
Согласно открытым данным, к 11 ноября за отставку Шумера высказались девять демократов из палаты. В марте, когда его критиковали за сотрудничество с республиканцами по бюджету, к отставке призвали только два демократа.
Но даже если все демократы из палаты будут требовать смещения Шумера с поста лидера демократов, итоговое решение все равно за их однопартийцами в сенате. Либо Шумер сам может уйти в отставку, либо его отправят – для последнего исхода нужна поддержка большинства сенаторов-демократов, включая двух независимых (24 из 47). Противники лидера понимают это и поэтому стараются давить на сенаторов. Например, организация Indivisible запустила инициативу, призывающую обычных избирателей звонить сенаторам от своего штата и требовать от них начать процесс замены Шумера на посту лидера.
К 11 ноября ни один из действующих сенаторов-демократов не высказался против Шумера. В связи с этим та же Indivisibe обещает более интенсивно заняться продвижением на промежуточных выборах тех кандидатов в сенат, которые настроены на смену партийного руководства.
В демпартии давно назревает недовольство верхушкой. Такие настроения стали особенно актуальны после промежуточных выборов в 2018 г., когда демократы выиграли большинство в палате представителей. Тогда же усилилось левое крыло партии. Призывы «уступить дорогу молодым» звучали в сторону тогдашнего лидера демократов в палате Нэнси Пелоси и Шумера. В 2022 г., после поражения на очередных промежуточных выборах, Пелоси (тогда ей было 82 года) передала лидерство нынешнему руководителю партии в палате, на тот момент 52-летнему Хакиму Джеффрису.
Приблизительно в то же время появились первые слухи о возможности заменить Шумера на посту сенатора от Нью-Йорка ныне 36-летней конгрессвумен, левой демократкой Александрией Окасио-Кортес. Но даже если она примет решение баллотироваться в сенат, ей все равно придется столкнуться с Шумером на партийных праймериз. Избежать такого развития событий получится только в нескольких случаях: если Шумера отправят в отставку голосом всех сенаторов (включая республиканцев), если он сам откажется переизбираться или умрет.
Прямой вызов Шумеру в краткосрочной перспективе маловероятен, считает младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Полина Шаброва. Но она подчеркнула, что его шансы удержаться в лидерстве резко упадут, если демократы понесут значительные потери на промежуточных выборах или в случае принятия Окасио-Кортес решения баллотироваться в сенат в 2028 г. «Если демократическая партия продолжит ассоциироваться с компромиссом, не приносящим ощутимых результатов, смена поколений станет неизбежной», – резюмировала Шаброва.