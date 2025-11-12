Как война вокруг бюджета может изменить партии США

Достижение сделки в конгрессе по прекращению самого длинного в истории США шатдауна (приостановка работы федерального правительства) не успокоило внутрипартийные противоречия как у республиканцев, так и у демократов. У первых наметился потенциальный разлад между президентом Дональдом Трампом и одной из самых верных лично ему представителей республиканского правого крыла в палате представителей конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. На протяжении нескольких месяцев она публично не соглашается с отдельными инициативами и решениями, поддержанными президентом. Напрямую она не рисковала бросать вызов Трампу, но критиковала его ставленника, спикера палаты республиканца Майка Джонсона. Последним камнем преткновения для них стал шатдаун, против продления которого Грин активно выступала не только на консервативных, но и либеральных телеканалах и платформах. «Она сошла с правильного пути», – сказал президент.