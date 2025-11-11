Правительство США постепенно возобновит работу

Правительство США постепенно возобновит работуДональд Трамп сумел привлечь на свою сторону несколько демократов
Американским сенаторам после 14 неудачных попыток удалось преодолеть основную преграду к возобновлению работы федерального правительства – утвердить вынесение на голосование проекта временного финансирования, утвержденного республиканцами в палате представителей еще 19 сентября. «За» проголосовали 52 республиканца и восемь демократов, «против» – один республиканец и 39 демократов.
В обеих палатах конгресса республиканцы обладают большинством. Но в сенате более сложная система утверждения законопроектов. Республиканцы контролируют 53 мандата, но для вынесения документа на итоговое голосование (для победы в котором, как и в палате, понадобится обычное большинство, т. е. 51 голос или больше при полном кворуме) нужно 60 голосов.
Таким образом, после окончательного утверждения инициативы в сенате госаппарат полностью возобновит свою деятельность и будет работать до 30 января 2026 г., когда перед законодателями снова встанет выбор: утвердить годовой бюджет или снова принять временное финансирование. Согласно тексту нынешнего законопроекта, опубликованному на сайте сената, и информации в американских СМИ, проекты военного строительства (военная инфраструктура, жилье для военных семей), министерств сельского хозяйства и по делам ветеранов будут профинансированы на период до конца 2026 финансового года (до 30 сентября 2026 г.).
В качестве уступки демократам в документе прописано обязательство вернуть на работу уволенных во время шатдауна госслужащих. По данным агентства Reuters, их приблизительное число к середине октября составляло 4108 человек. При этом, как говорил глава административно-бюджетного управления при Белом доме Рассел Войт, за весь период шатдауна под сокращения администрации могли попасть до 10 000 человек.
Возможность прекращения шатдауна, продолжающегося больше месяца (к 10 ноября он длился 41 день), стала реальна, после того как восемь сенаторов-демократов приняли решение поддержать республиканский законопроект, обеспечив необходимые 60 голосов для вынесения документа на голосование. Как сообщила газета The Hill, основной мотивацией переметнувшихся демократов было желание возобновить финансирование одной из основных соцпрограмм – SNAP (продовольственные талоны). Кроме того, демократы были обеспокоены нехваткой воздушных диспетчеров, приведшей к массовым задержкам в аэропортах.
Основным камнем преткновения с самого начала бюджетных баталий было отсутствие в республиканском проекте условий продления налоговых льгот при приобретении льготной медицинской страховки. По данным Фонда семьи Кайзер, соответствующие взносы могут подорожать на 75% к концу 2025 г. По этому вопросу демократы не сумели получить от республиканцев существенных гарантий помимо обещания их лидера в сенате Джона Туна вынести вопрос субсидирования на голосование. Проблема не только в том, что демократы недоберут голосов республиканцев, необходимых для инициативы, но и в том, что, даже если она пройдет в сенате, нет никаких гарантий, что спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон вынесет ее на голосование в палате представителей.
Нынешний шатдаун 22-й по счету с 1976 г. По оценкам совета экономистов при Белом доме, он обходился казне в $15 млрд в неделю. Согласно данным Центра двухпартийной политики, около 670 000 федеральных работников отправлены в неоплачиваемый отпуск, а еще почти 730 000 работают бесплатно. Действующее законодательство предусматривает погашение правительством задолженности по зарплатам.
На фоне шатдауна обе партии испытывали проблемы с рейтингом, но в большинстве случаев именно республиканцы и президент Дональд Трамп оказывались крайними, по мнению значительного количества граждан.
Предварительное соглашение по бюджету выглядит гораздо более выигрышным для республиканцев, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Дмитрий Кочегуров. Но эксперт отметил, что обе стороны не получили важных для себя уступок. Демократы, например, всерьез обеспокоены отсутствием гарантий по вопросу субсидирования медстраховок, а республиканцев в целом не устраивает даже перспектива обсуждения этого вопроса в одной из палат. Но, по мнению Кочегурова, они могут пойти навстречу демократам при условии пересмотра отдельных положений программы выплат.
С точки зрения экономических условий нынешняя сделка больше похожа на успех республиканцев, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. При этом политически, по его мнению, республиканцы потеряли больше. «От шатдаунов в принципе больше страдает действующая власть, чем оппозиция, в этом же случае кажется, что демократам удалось взять федеральное правительство в заложники и добиться желаемого, по крайней мере частично», – сказал эксперт. По его словам, тактический успех может вдохновить демократов на повторение шатдауна в следующем году в преддверии промежуточных выборов в конгресс.