Правительство США постепенно возобновит работу

Основным камнем преткновения с самого начала бюджетных баталий было отсутствие в республиканском проекте условий продления налоговых льгот при приобретении льготной медицинской страховки. По данным Фонда семьи Кайзер, соответствующие взносы могут подорожать на 75% к концу 2025 г. По этому вопросу демократы не сумели получить от республиканцев существенных гарантий помимо обещания их лидера в сенате Джона Туна вынести вопрос субсидирования на голосование. Проблема не только в том, что демократы недоберут голосов республиканцев, необходимых для инициативы, но и в том, что, даже если она пройдет в сенате, нет никаких гарантий, что спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон вынесет ее на голосование в палате представителей.