Как создание Южной Кореей атомного подводного флота поменяет баланс сил

Как создание Южной Кореей атомного подводного флота поменяет баланс силСША требуют строить его на американских верфях, что осложняет проект
Детали создания Южной Кореей ее первой атомной подводной лодки (АПЛ), на что дал необходимое разрешение президент США Дональд Трамп 30 октября в ходе своего визита, пока остаются несогласованными двумя сторонами, сообщило Reuters. Они до сих пор не опубликовали и деталей достигнутой, но все еще не подписанной сделки об инвестициях Сеула в американскую экономику $350 млрд (из которых $150 млрд придется на судостроение), как и условий соглашения в сфере безопасности.
Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк 9 ноября сказал каналу KBS, что с момента начала обсуждения двумя странами проекта АПЛ причастные ведомства в США продолжают корректировать свою позицию. Между сторонами видны расхождения в нюансах. Например, Трамп, комментируя свое разрешение, говорил, что это будет происходить на верфи в Филадельфии в США. Ее в декабре 2024 г. выкупил южнокорейский конгломерат Hanwha Group. Но в Сеуле равно активно лоббируют строительство именно у себя в стране. Ан Гю Бэк, выступая в парламенте, сказал, что его страна накопила технологии и проводила необходимые исследования более 30 лет, а на филадельфийской верфи нет необходимых технологий, зато есть недостаток кадров. Советник по национальной безопасности президента Ви Сон Лак назвал требуемые инвестиции для такого строительства в Филадельфии «нереалистичными», как и вариант заказать лодки у американской General Dynamics. Более того, в Сеуле хотят не ограничиваться одной атомной субмариной и получить в свое распоряжение как минимум четыре.
По соглашению с США в области атомной энергии 2015 г. Южная Корея не может самостоятельно производить расщепляющиеся материалы, и потому ее президент Ли Чжэ Мен просил Трампа дать разрешение на поставки топлива для субмарин. Командующий южнокорейскими ВМС Кан Дон Гиль говорил в парламенте после получения разрешения от Вашингтона, что у страны может уйти около 10 лет на строительство атомной подлодки. При этом агентства Reuters и Associated Press выражают скептицизм и относительно того, что США готовы будут поделиться с Сеулом техническими секретами.
Сеул давно стремился получить АПЛ, чтобы, как пишет агентство Yohnap, усилить сдерживание КНДР, которая развивает свою ядерную программу. Кроме того, в марте 2025 г. эксперты Корейского института оборонных исследований (KIDA) сообщили, что Пхеньян тоже активно строит свою первую атомную подлодку, проект находится на начальной стадии.
Но из-за «ставшего полной неожиданностью» разрешения Трампа свою позицию позже может еще наглядно продемонстрировать и Китай, считает Виктор Ча, бывший директор по делам Азии в Совете нацбезопасности США времен президентства Джорджа Буша-младшего (2001–2009 гг.). Речь может идти, по его мнению, об экономическом давлении, тем более что в октябре 2025 г. Пекин уже ввел санкции против «дочек» Hanwha Ocean (накануне были сняты на один год по итогам переговоров лидеров США и Китая. – «Ведомости»). А в 2017 г. Южная Корея сильно пострадала экономически от резкой китайской реакции на развертывание на ее территории батареи американского комплекса ПРО THAAD. Кроме того, 7 ноября министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что его стране необходимо рассмотреть возможность приобретения атомных подводных лодок. У США есть еще союзники, которые надеются с их помощью получить АПЛ. Например, входящая в созданный для кооперации по этому аспекту в 2021 г. формат AUKUS Австралия ожидает трех субмарин типа Virginia, после чего будет вместе с Британией участвовать в строительстве атомных субмарин SSN-AUKUS (первую подлодку собственного производства Канберра должна получить в 2040-х гг.). Но в июле 2025 г. начальник военно-морских операций США адмирал Дэрил Коудл говорил в сенате, что Вашингтон не сможет поставить Австралии ни одной АПЛ класса «Вирджиния» без удвоения темпов их производства. Всего в мире насчитывается шесть стран, у которых есть АПЛ, – это Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Индия. Помимо КНДР, ее еще создает с 2024 г. Бразилия (ввод в эксплуатацию ожидается в 2032–2034 гг.).
Подводный флот Южной Кореи сейчас состоит из дизель-электрических подводных лодок, которые могут находиться под водой без всплытия не более месяца. С 1990-х гг. в стране активно развивается программа KSS (Korean Attack Submarine). Последняя партия ударных подлодок класса KSS-III – полностью национальный проект, рассчитанный до 2029 г. И 22 октября на верфи Hanwha Ocean в Кодже спустили на воду 3600-тонную подлодку «Чан Ён Силь» (первая во второй очереди проекта KSS-III) с литий-ионными батареями.
Сеул не впервые обращается к Вашингтону за помощью в строительстве АПЛ – первые заявления об этом были еще на первом сроке Трампа в 2017 г., говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Деятельность Сеула в ядерной сфере строго регулируется и еще в 1970-е гг. США поймали за руку южнокорейцев, когда те вели подготовку к разработке ядерного оружия. Сеулу, например, нельзя перерабатывать отработавшее ядерное топливо и обогащать уран, продолжает Дьячков. Вдобавок такие технологии весьма сложны, и создать двигатель для АПЛ с нуля – тяжелая задача.
Сам проект южнокорейской АПЛ вызывает пока вопросы, отмечает Дьячков: не совсем понятно, зачем неядерному государству подлодка, которая, как правило, оснащается баллистическими ядерными ракетами. Если южнокорейская АПЛ будет сооружаться на американских верфях, то это удовлетворит обе стороны, так как Трамп в таком случае получит крупные инвестиции.
Сейчас Южная Корея не располагает собственными мощностями для обогащения урана, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. У Сеула неполный набор для производства ядерного топлива, так что вариантов два: либо они начнут обогащать уран сами, либо будут получать ядерное топливо от США. Если будет выбран второй путь, то Южная Корея сделает большой шаг в сторону превращения в ядерную державу, что привнесет серьезные изменения в сферу безопасности, так как получаемый от США уран будет высокообогащенным, почти оружейным. Южная Корея, продолжает Кашин, мощная промышленная держава, но при этом американцы все равно пытаются удерживать союзников от обретения ядерного оружия. При этом сами региональные партнеры США в АТР уже ведут дискуссии о том, насколько надежны американские гарантии, что может подтолкнуть их в сторону шагов по созданию ядерного оружия, резюмирует Кашин.
США в целом встали на путь большей опоры на своих союзников в регионе и способствования росту военного потенциала Сеула, чтобы противостоять Китаю, отмечает Кашин. В Пекине, по словам эксперта, с опаской смотрят на обретение Южной Кореей АПЛ, но серьезных шагов, которые бы эскалировали ситуацию, со стороны КНР не последует.