Как создание Южной Кореей атомного подводного флота поменяет баланс сил

Но из-за «ставшего полной неожиданностью» разрешения Трампа свою позицию позже может еще наглядно продемонстрировать и Китай, считает Виктор Ча, бывший директор по делам Азии в Совете нацбезопасности США времен президентства Джорджа Буша-младшего (2001–2009 гг.). Речь может идти, по его мнению, об экономическом давлении, тем более что в октябре 2025 г. Пекин уже ввел санкции против «дочек» Hanwha Ocean (накануне были сняты на один год по итогам переговоров лидеров США и Китая. – «Ведомости»). А в 2017 г. Южная Корея сильно пострадала экономически от резкой китайской реакции на развертывание на ее территории батареи американского комплекса ПРО THAAD. Кроме того, 7 ноября министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что его стране необходимо рассмотреть возможность приобретения атомных подводных лодок. У США есть еще союзники, которые надеются с их помощью получить АПЛ. Например, входящая в созданный для кооперации по этому аспекту в 2021 г. формат AUKUS Австралия ожидает трех субмарин типа Virginia, после чего будет вместе с Британией участвовать в строительстве атомных субмарин SSN-AUKUS (первую подлодку собственного производства Канберра должна получить в 2040-х гг.). Но в июле 2025 г. начальник военно-морских операций США адмирал Дэрил Коудл говорил в сенате, что Вашингтон не сможет поставить Австралии ни одной АПЛ класса «Вирджиния» без удвоения темпов их производства. Всего в мире насчитывается шесть стран, у которых есть АПЛ, – это Россия, Китай, США, Великобритания, Франция ​​и Индия. Помимо КНДР, ее еще создает с 2024 г. Бразилия (ввод в эксплуатацию ожидается в 2032–2034 гг.).