К чему приведет частичное ослабление американских санкций в отношении Сирии

США смягчили санкции в отношении Дамаска в рамках своей стратегии по стабилизации ситуации в арабском государстве, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. В Вашингтоне опасаются, что сохранение изоляции Сирии приведет лишь к усилению радикальных элементов в стране, в то время как открытость позволит провести преобразования и превратить Дамаск в партнера для Запада как в экономической сфере, так и в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, сказал востоковед. Хотя Белый дом разрешил поставки в Сирию практически всего спектра гражданских товаров и услуг, сохранение санкционного риска вряд ли откроет двери для широких инвестиций, уверен эксперт.