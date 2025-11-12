К чему приведет частичное ослабление американских санкций в отношении Сирии

К чему приведет частичное ослабление американских санкций в отношении СирииЭти послабления произошли на фоне первого в истории страны визита ее лидера в США
США на 180 дней приостановили действие экономических санкций в отношении Сирии в рамках так называемого «Акта Цезаря», а также смягчили меры экспортного контроля, говорится в сообщении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) американского министерства финансов. Но экономические ограничения против бывшего сирийского президента Башара Асада, его окружения, торговцев наркотиками и «дестабилизирующих ситуацию в регионе субъектов» остаются в силе. Эти послабления были сделаны по итогам первого за всю историю арабской республики визита сирийского главы государства Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон 10 ноября.
Вашингтон разрешил американским производителям экспортировать большинство товаров гражданского назначения, а также программного обеспечения и технологий в Сирию без лицензии OFAC. Новые правила также упрощают процедуру выдачи экспортной лицензии на поставки продукции, относящейся к телекоммуникационной инфраструктуре, медицине, электроэнергетике, гражданской авиации, а также услуг, которые «способствуют миру и процветанию» арабской республики. Остальные заявки на экспорт товаров двойного назначения в Сирию будут рассматриваться в индивидуальном порядке. США продолжат накладывать санкции в отношении сделок с Россией и Ираном.
В то же время Вашингтон продолжит изучать возможность исключения Сирии из американского списка государств – спонсоров терроризма, куда Дамаск вошел в 1979 г. за поддержку ливанской шиитской группировки «Хезболла».
Сообщение американского минфина последовало одновременно с историческими переговорами американского лидера Дональда Трампа с временным президентом Сирии аш-Шараа в Овальном кабинете. После этого хозяин Белого дома назвал своего сирийского визави «сильным лидером», а также пообещал ему «сделать все возможное, чтобы Дамаск добился успеха». Кроме того, он подарил аш-Шараа кепку с аббревиатурой MAGA. А затем на своей странице в соцсети Truth Social написал, что он с нетерпением ждет новой встречи с аш-Шараа.
Аш-Шараа, в свою очередь, в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что это ознаменовало начало стратегического сотрудничества между США и Сирией. Он отметил, что Дамаск теперь не представляет угрозу для Вашингтона, а, напротив, превратился в «геополитического союзника», с которым можно реализовать крупные совместные инвестиционные проекты, особенно в сфере добычи энергоресурсов.
Также аш-Шараа говорил о его заинтересованности в присутствии американских войск на сирийской территории для борьбы с «Исламским государством» (ИГ
Предыдущий раз главы государств встречались в мае в Саудовской Аравии, после этого Вашингтон вывел из-под американских санкций «Сирийские авиалинии» (Syrian Arab Airlines), несколько банков, включая ЦБ, судоходные компании, а также самого аш-Шараа и других членов его правительства. Кроме того, по инициативе американских властей аш-Шараа был исключен из списка террористов за пару дней до его прилета в США.
США смягчили санкции в отношении Дамаска в рамках своей стратегии по стабилизации ситуации в арабском государстве, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. В Вашингтоне опасаются, что сохранение изоляции Сирии приведет лишь к усилению радикальных элементов в стране, в то время как открытость позволит провести преобразования и превратить Дамаск в партнера для Запада как в экономической сфере, так и в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, сказал востоковед. Хотя Белый дом разрешил поставки в Сирию практически всего спектра гражданских товаров и услуг, сохранение санкционного риска вряд ли откроет двери для широких инвестиций, уверен эксперт.
Методом кнута и пряника США пытаются вытеснить Россию с Ближнего Востока, замечает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. За счет ослабления санкционной хватки Вашингтон пытается убедить Дамаск пересмотреть свои торгово-экономические и политические отношения с Москвой, допускает эксперт: «Теоретически ради сохранения потенциальных финансово-экономических выгод от США сирийские власти будут готовы даже полностью порвать с Москвой».
На частичное снятие американских санкций еще могло повлиять лоббирование со стороны некоторых богатых государств Персидского залива, с которыми Вашингтон имеет тесные отношения, полагает Зелтынь. По его словам, эти страны понимают бесперспективность нормализации региональной ситуации без умиротворения Сирии. «Пока Белый дом установил «испытательный срок» – он в любой момент может вернуть или усилить экономическое давление на страну, если аш-Шараа не покажет удовлетворительных результатов в вопросе нормализации сирийско-израильских отношений. До сих пор Дамаск в этом вопросе пытается маневрировать», – отметил эксперт.
Перспектива присоединения Сирии к «соглашениям Авраама» (серия договоров о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко) маловероятна, считает Семенов. По его мнению, Белый дом не связывает этот вопрос со снятием санкций, так как обсуждение сирийско-израильского соглашения о безопасности блокируется израильской стороной, которая выдвигает неприемлемые для сирийцев условия. «Кроме того, сирийские власти не намерены признавать аннексию Израилем Голанских высот, захваченных им во время войны в 1967 г.», – добавил эксперт.