Сотрудникам нового управления по стратегическому сотрудничеству проведут семинар

Сейчас заканчивается формирование нового кремлевского подразделения, говорят собеседники. С большой вероятностью структурно оно будет выстроено «территориально-функционально»: за отдельными департаментами будет закреплен определенный функционал, поясняет один из источников. То есть один из департаментов может отвечать за экспертов, социологию и избирательные технологии, другой – за гуманитарное сотрудничество, третий – непосредственно за реализацию политики. Но при этом в рамках департаментов будут специалисты, работающие по тем или иным территориальным направлениям: СНГ, страны Глобального Юга, африканские страны. Это один из вариантов, говорит собеседник. Но основной упор будет делаться в любом случае на взаимодействие с существующими управлениями внутриполитического блока по их направлениям – с тем же УОП, УВП, УМА и с управлением по ИКТ.