Сотрудникам нового управления по стратегическому сотрудничеству проведут семинар

Сотрудникам нового управления по стратегическому сотрудничеству проведут семинарНовое подразделение администрации президента начинает свою работу
В ноябре пройдет установочный семинар, посвященный работе нового управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству (УСПС). Об этом «Ведомостям» сказали пятеро собеседников, близких к администрации президента (АП). Один из источников говорит, что планируется «обрисовка работы» на внешнем контуре. Другой поясняет, что будут формулироваться задачи для нового управления, а также устанавливаться рамки взаимодействия с четырьмя управлениями, которые курирует первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко.
Основной темой совещания будет работа нового управления, а присутствовать будут не только сотрудники УСПС, но и руководство управлений внутриполитического блока Кремля, говорит еще один собеседник. Весь последний год их сотрудники были задействованы для решений задач на внешнем контуре. Для Кириенко эта работа должна иметь огромное значение, уверен один из источников: «Президент сфокусирован сейчас в том числе на внешней политике, и в контуре чиновника появилось важное управление в этой сфере».
Важно не только кто возглавил структуру, но и кто будет работать внутри, добавляет собеседник «Ведомостей». Некоторые рядовые сотрудники перейдут из двух недавно упраздненных президентских управлений, который курировал раньше на тот момент замруководителя АП Дмитрий Козак, говорят источники. Но руководители двух управлений туда трудоустроены не будут, отмечают двое из них.
Над штатным расписанием нового управления работа велась уже летом этого года, сказали двое собеседников «Ведомостей». Они говорят, что часть сотрудников будет делегирована из существующих управлений внутриполитического блока. Из управления президента по общественным проектам (УОП) в УСПС может перейти начальник одного из департаментов Алексей Клещев, из УВП – референт Борис Чернышев. В новом управлении они рассматриваются на более высокие посты, в том числе заместителей начальника управления, говорят источники.
Также обсуждается, что из управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (УМА) в УСПС перейдет начальник одного из департаментов Андрей Клюзов. В новое управление может прийти и кто-то из сотрудников управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи (ИКТ).
Сейчас заканчивается формирование нового кремлевского подразделения, говорят собеседники. С большой вероятностью структурно оно будет выстроено «территориально-функционально»: за отдельными департаментами будет закреплен определенный функционал, поясняет один из источников. То есть один из департаментов может отвечать за экспертов, социологию и избирательные технологии, другой – за гуманитарное сотрудничество, третий – непосредственно за реализацию политики. Но при этом в рамках департаментов будут специалисты, работающие по тем или иным территориальным направлениям: СНГ, страны Глобального Юга, африканские страны. Это один из вариантов, говорит собеседник. Но основной упор будет делаться в любом случае на взаимодействие с существующими управлениями внутриполитического блока по их направлениям – с тем же УОП, УВП, УМА и с управлением по ИКТ.
Президент Владимир Путин своим указом от 29 августа упразднил два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству, за которые отвечал Козак. Вместо него было создано УСПС. В указе говорилось, что в течение трех месяцев руководитель АП Антон Вайно должен представить на утверждение проект положения о новом управлении. Пока это положение не опубликовано.
Уже 24 октября президент подписал указ, которым назначил гендиректора компании «Росатом международная сеть» Вадима Титова на пост начальника УСПС. Работа нового управления фактически стартовала, говорит один из собеседников «Ведомостей». Курирует его Кириенко. С конца 2024 г. он в АП стал отвечать за отношения с Абхазией, писали «Ведомости» в марте 2025 г. Затем под его кураторство перешло взаимодействие с Молдавией, Приднестровьем, Арменией, а также взаимодействие по определенным трекам с некоторыми африканскими странами.
Новая реальность требует новых подходов – они сейчас прорабатываются, апробируются, поскольку очевидно, что конкуренция между ведущими государствами и на постсоветском пространстве, особенно в Центральной Азии, а также в Африке и Латинской Америке, будет обостряться, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Надо создавать политические, экономические, технологические, гуманитарные основания, которые будут делать подобное партнерство привлекательным для государств из этих регионов». Создание устойчивого контура взаимодействия с дружественными странами – залог для успешного развития страны в целом, говорит политконсультант Григорий Добромелов: «И поэтому, безусловно, сейчас, когда внутриполитические задачи во многом уже решены, основной фокус будет на международном треке».
Что же касается предстоящего семинара, то подобные практики стали неотъемлемой частью работы АП для повышения компетенций сотрудников, проработки идей и решений, тем более учитывая масштаб стоящих задач, полагает Костин: «К тому же, учитывая опыт сотрудников других управлений, наработанный в течение этого года, на таком семинаре можно будет все обсудить, сделать необходимые выводы и наметить планы работы». Для нового управления необходимо определить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы работы, отмечает Добромелов. Поэтому важным может быть и проведение семинара, который должен работать на командообразование, потому что нужно интегрировать в слаженную командную работу и внешних людей, тех, кто останется из двух расформированных управлений. «Все вместе они должны эффективно реализовывать те задачи, которые будут перед ними поставлены», – добавил эксперт.