О чем говорили Путин и Токаев в Кремле

Токаев поблагодарил российскую сторону за подготовку государственного визита, отметив, что продуманы все нюансы этого мероприятия. По его словам, государственный визит в Россию – основное событие этого года для Казахстана. Стратегическое партнерство, союзничество между Казахстаном и Россией не просто фигура речи или политическая вежливость, а суть сотрудничества между двумя странами, сказал Токаев. «Да, действительно, иногда возникают разночтения, возникают вопросы, но без этого жизнь невозможна, и отрадно то, что находится решение всех вопросов, которые попадают в повестку дня рабочих встреч, переговоров. И мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует», – заявил глава Казахстана. Торговый оборот между странами в ближайшее время будет достигнут $30 млрд, что и было целью, отметил он. Кроме того близко подписание соглашений, которые откроют путь к строительству АЭС в Казахстане. По словам Токаева, речь идет даже не столько о строительстве АЭС, сколько создании новой сферы компетенции.