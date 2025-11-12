О чем говорили Путин и Токаев в Кремле

О чем говорили Путин и Токаев в КремлеРоссийско-казахстанские переговоры прошли в узком и расширенном составе
Владимир Путин 12 ноября в Кремле провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидер Казахстана находится в России с двухдневным государственным визитом. В Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи двух лидеров, прозвучали гимны Казахстана и России, затем Путин и Токаев поприветствовали членов делегаций.
На переговорах в узком составе Путин отметил представительность казахской делегации. «У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно, и практика, жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах: Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надёжные союзники друг для друга», – заявил Путин. Торговый оборот с Казахстаном за прошлый год был $27 млрд, за девять месяцев 2025 г. – $20 млрд.
Путин сказал, что в ближайшее время они с Токаевым встретятся еще на форуме ОДКБ в Бишкеке, а затем на предновогодней встрече с лидерами СНГ в Санкт-Петербурге. «Подготовлен меморандум по результатам вашего сегодняшнего визита, и он говорит о том, что мы выводим наши отношения на ещё более высокий межгосударственный уровень. Нас это не может не радовать, мы всячески стремимся к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном, и надо сказать, что у нас все получается», – заявил президент России.
Токаев поблагодарил российскую сторону за подготовку государственного визита, отметив, что продуманы все нюансы этого мероприятия. По его словам, государственный визит в Россию – основное событие этого года для Казахстана. Стратегическое партнерство, союзничество между Казахстаном и Россией не просто фигура речи или политическая вежливость, а суть сотрудничества между двумя странами, сказал Токаев. «Да, действительно, иногда возникают разночтения, возникают вопросы, но без этого жизнь невозможна, и отрадно то, что находится решение всех вопросов, которые попадают в повестку дня рабочих встреч, переговоров. И мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует», – заявил глава Казахстана. Торговый оборот между странами в ближайшее время будет достигнут $30 млрд, что и было целью, отметил он. Кроме того близко подписание соглашений, которые откроют путь к строительству АЭС в Казахстане. По словам Токаева, речь идет даже не столько о строительстве АЭС, сколько создании новой сферы компетенции.
Токаев сделал акцент на развитии сотрудничества в сфере высшего образования. «Мы должны создать условия именно для молодежи наших государств, передать им эстафету», – заявил Токаев. Он отметил, что молодые люди не застали единого государства [СССР], но сейчас стоит задача передать эстафету «знаний друг о друге» и понимания важности сотрудничества между двумя странами. Президент Казахстана пригласил Путина посетить с государственным визитом Казахстан в 2026 г., на что тот ответил согласием.
После встречи в узком составе должны быть переговоры в расширенном составе. Затем Путин и Токаев примут участие в режиме ВКС в заседании межрегионального сотрудничества России и Казахстана. После этого будет подписание документов и заявление для СМИ. Затем в Кремле пройдет государственный обед в честь президента Казахстана от имени президента России. После этого Путин и Токаев посетят Большой театр, где состоится гала-концерт мастеров искусств Казахстана. «Напряженный график, много мероприятий содержательных, внушительный пакет документов подписывается во главе с декларацией о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», – говорил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне Путин с Токаевым вечером уже проводили встречу в Кремле. Встреча проходила тет-а-тет, она длилась почти два часа. Утром же 12 ноября Токаев приехал в Совет Федерации, где встретился с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко. Там он сказал, что 11 ноября с Путиным обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международная ситуация. После этого Токаев возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.