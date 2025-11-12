11 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Запад забывает уроки Нюрнбергского процесса. «К сожалению, сейчас, в том числе, а может быть, даже начиная с Германии, мы чувствуем, что эти покаяния мало чего стоят», – считает глава МИДа, цитируя высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о его желании сделать Германию главной военной силой в Европе.