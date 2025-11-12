Politico: Германия превращается в военный центр ЕвропыПариж опасается, что Берлин вытеснит его из центра оборонной архитектуры ЕС
Германия, которая долгое время была экономическим локомотивом ЕС, теперь активно превращается и в его военный центр. Как пишет Politico, этот сдвиг меняет традиционный баланс сил: Париж традиционно отвечал за оборону, а Берлин – за финансы.
К 2029 г. Германия планирует увеличить расходы на оборону до 153 млрд евро в год – около 3,5% ВВП, что станет самым масштабным военным расширением со времен воссоединения страны. Для сравнения: Франция намерена тратить около 80 млрд евро к 2030 г.
Согласно внутренним документам, с которыми ознакомилось Politico, Германия готовит оборонные контракты на 83 млрд евро до конца 2026 г. и долгосрочный план модернизации бундесвера на 377 млрд евро. Эти программы охватывают сотни проектов – от танков и фрегатов до спутников и дронов.
Тем временем французские чиновники опасаются, что Берлин вытеснит Париж из центра европейской оборонной архитектуры, и признают, что Германия «будет доминировать», если продолжит нынешний курс.
В Польше усиление Германии воспринимают как необходимое для коллективной обороны НАТО, но с оговорками. Польские официальные лица приветствуют рост военной мощи Берлина, считая, что Германия «движется в правильном направлении», однако напоминают о необходимости постоянного контроля.
Замминистра обороны Польши Павел Залевский отметил, что Польша и Германия фактически становятся ключевыми защитниками восточного фланга НАТО.
Сочетание экономической мощи и военных амбиций делает Германию новым центром тяжести Европы, говорится в материале СМИ. На фоне ослабления американского присутствия в регионе Берлин и Варшава становятся основными столпами безопасности континента.
Однако в Брюсселе растут опасения, что национальный подход Германии к обороне может ослабить единство ЕС.
11 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Запад забывает уроки Нюрнбергского процесса. «К сожалению, сейчас, в том числе, а может быть, даже начиная с Германии, мы чувствуем, что эти покаяния мало чего стоят», – считает глава МИДа, цитируя высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о его желании сделать Германию главной военной силой в Европе.