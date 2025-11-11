Главные заявления Лаврова об Украине и ядерных испытаниях

«А то, что это сделано после многих десятилетий действия "совместных ядерных миссий" (тактическое ядерное оружие США давным-давно размещено в пяти странах – членах НАТО), и что мы об этом давно говорили, предлагали убрать все ядерное оружие на территории стран, которым оно принадлежит, – все это было пропущено мимо ушей», – отметил Лавров.