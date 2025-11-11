Главные заявления Лаврова об Украине и ядерных испытаниях

Главные заявления Лаврова об Украине и ядерных испытанияхГлава МИДа разъяснил позицию в интервью российским СМИ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью российским СМИ, в котором прокомментировал заявления США о ядерных испытаниях, перспективы саммита в Будапеште, контроль над вооружениями, отношения с Венесуэлой и ситуацию вокруг Украины. Интервью опубликовано на сайте МИД РФ.
«Ведомости» собрали основные тезисы из ответов министра.
О ядерных испытаниях и ядерной политике США
Глава МИД России заявил, что Москва не объявляла о намерении проводить ядерные испытания. По его словам, утверждения о том, что Россия и США якобы сделали это одновременно, некорректны.
Он отметил, что Москва до сих пор ожидает разъяснений от американской стороны по поводу слов президента США Дональда Трампа.
По словам Лаврова, президент РФ Владимир Путин поручил не проводить ядерные испытания и даже не готовиться к ним, а также поручил МИДу, военным и спецслужбам «проанализировать ситуацию и прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний».
Лавров напомнил, что позиция России остается прежней. «Если кто-то из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия (не носителей, не подкритические испытания), то Россия сделает то же самое», – сказал он.
Министр отметил, что в США заявления о возобновлении испытаний продиктованы «не техническими, а геополитическими соображениями». Он подчеркнул, что использование ядерного фактора для демонстрации силы является отходом от прежних принципов, закрепленных при президенте СССР Михаиле Горбачеве и американском лидере Рональде Рейгане.
О двойных стандартах НАТО и угрозе расширения ядерного присутствия
Лавров обратил внимание на «чудеса двойных стандартов» со стороны НАТО. Он отметил, что США десятилетиями размещали свое тактическое ядерное оружие в странах НАТО, но теперь критикуют Россию за передачу аналогичных систем Белоруссии.
«А то, что это сделано после многих десятилетий действия "совместных ядерных миссий" (тактическое ядерное оружие США давным-давно размещено в пяти странах – членах НАТО), и что мы об этом давно говорили, предлагали убрать все ядерное оружие на территории стран, которым оно принадлежит, – все это было пропущено мимо ушей», – отметил Лавров.
По словам Лаврова, США «ведут опасные игры», обсуждая возможность размещения ядерных вооружений в Японии и Южной Корее.
О саммите в Будапеште и публикации Financial Times
Отвечая на публикации Financial Times о «жестких переговорах» с Вашингтоном, Лавров заявил, что описанные газетой события «не соответствуют действительности». По его словам, меморандум, о котором писала пресса, был «неофициальным наброском», направленным за несколько дней до телефонного разговора Путина и Трампа, и содержал только те позиции, которые стороны обсуждали в Анкоридже.
Россия, по словам Лаврова, по-прежнему готова к подготовке саммита Путина и Трампа, несмотря на последнюю отмену со стороны США. Он отметил, что Будапешт остается «предпочтительным местом» для проведения переговоров.
О ДСНВ
Лавров подтвердил, что Россия продолжает соблюдать количественные ограничения по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). «Для того чтобы Соединенные Штаты поддержали наш подход, не нужно никаких переговоров. Нужно просто, чтобы США сказали, что не будут повышать количественные уровни договора», – заявил глава МИД РФ.
Он уточнил, что Москва предлагает «взять год на то, чтобы остыть» и вернуться к ответственности великих держав за глобальную стабильность.
О Венесуэле и Бельгии
Министр подчеркнул, что Венесуэла не обращалась к России с просьбой о военной помощи или размещении вооружений.
Он рассказал, что Москва и Каракас подписали в мае новый договор о стратегическом партнерстве, который сейчас проходит ратификацию. При этом Лавров осудил действия США под предлогом борьбы с наркотрафиком. «Так действуют не законопослушные страны, а те, кто считает себя выше закона», – сказал он.
Он также упомянул ситуацию с наркотиками в Бельгии, посоветовав США проводить политику по борьбе с вредными веществами в Европе.
О денацификации Украины и рецидивах нацизма в Европе
Говоря о причинах конфликта на Украине, Лавров заявил, что мир возможен только при устранении первопричин, из-за которых и началась спецоперация России.
Он подчеркнул, что Запад забывает уроки Нюрнбергского процесса. «К сожалению, сейчас, в том числе, а может быть, даже начиная с Германии, мы чувствуем, что эти покаяния мало чего стоят», – считает глава МИДа, цитируя высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о его желании сделать Германию главной военной силой в Европе.