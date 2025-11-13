Дональд Трамп не до конца отказывается от виз для иностранных талантов

Дональд Трамп не до конца отказывается от виз для иностранных талантовНо их работодатели должны будут заплатить $100 000 за человека
В США недостаток конкретных компетенций, поэтому допускается привлечение иностранных профессионалов, заявил президент страны Дональд Трамп в интервью консервативному телеканалу Fox News. На вопрос ведущей о том, будет ли для его администрации приоритетной темой выдача трехгодичных виз H-1B, он ответил: «У нас их нет [специалистов в конкретных областях] <...> людям нужно учиться».
Заявление Трампа стало условной вехой в споре по этому поводу между некоторыми представителями ультраконсервативного крыла республиканской партии и MAGA-движения и сторонниками главы государства из большого бизнеса. Например, одним из принципиальных противников формата H-1B был и остается экс-советник Трампа блогер и журналист Стив Бэннон.
«Вся иммиграционная система управляется технологическими магнатами, они используют это [H-1B] в своих интересах, люди в ярости <...>», – сказал он в начале января в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Противоположного мнения придерживается другой экс-советник действующего президента – миллиардер Илон Маск, который и сам был обладателем H-1B.
При этом еще 19 сентября Трамп внес ощутимые изменения в процедуру получения этой визы. Согласно соответствующей прокламации, опубликованной на сайте Белого дома, пошлина, которую обязаны уплачивать компании из США, нанимающие иностранных сотрудников, составит $100 000 на одного человека. До трамповских нововведений эта сумма варьировалась в диапазоне от $1700 до $4500.
Согласно сайту Службы гражданства и иммиграции (USCIS), новые правила касаются решивших подать на H-1B после полудня 21 сентября 2025 г. Но как сообщило агентство Reuters, изменения не коснутся действующих обладателей визы, а также тех, кто планирует ее продлевать.
В то же самое время не до конца понятно, имел ли Трамп право повышать пошлину. Законодательство разрешает администрации взимать ее, а не устанавливать новый тариф. Опрошенные журналом Time эксперты еще в сентябре заявили, что ожидают судебных исков в отношении администрации по этому вопросу.
Представители администрации Трампа объяснили удорожание пошлины стремлением воспитать специалистов внутри США. «Если вы собираетесь обучать кого-то, то вы будете обучать выпускников лучших университетов нашей страны. Обучайте американцев. Хватит привозить людей, которые забирают наши рабочие места», – заявил 20 сентября министр торговли Говард Латник, находясь в Овальном кабинете рядом с Трампом.
Формат визы H-1B на протяжении многих лет позволяет привлекать в США иностранные таланты, в особенности из сферы STEM. По данным USCIS, в 2024 финансовом году на получение H-1B было подано 427 084 заявки, из которых 35% – на первичное устройство на работу, а 65% – на продолжение. Одобрено было 399 395 заявок.
В первую десятку стран и территорий по количеству одобренных заявок входят Индия (283 397), Китай (46 680), Филиппины (5248), Канада (4222), Южная Корея (3983), Мексика (3333), Тайвань (3099), Пакистан (3052), Бразилия (2638), Нигерия (2273). Если смотреть по уровню образования, то в 2024 г. 46% получателей окончили магистратуру, 33% – бакалавриат, 8% имели докторскую степень, 3% – профессиональное образование.
Что касается сфер занятости получателей H-1B, то 63,9% связаны с компьютерными технологиями, 10,2% – с архитектурой, инженерией и исследованиями, 6% – с образованием, 5,4% – с административными специальностями (например, продакт-менеджеры), 4,2% – с медициной и здравоохранением, 2,8% – с математическими и физическими науками, 1,9% – с науками о жизни (биология, палеонтология). Меньше 1% составляет доля связанных с социальными науками.
Трамп надеется убить двух зайцев, пока у него есть такая возможность, говорит научный сотрудник ИСКРАН Марина Черных. По ее словам, президент США понимает вызовы технологической борьбы с Китаем и неспособность оперативно вырастить поколение профессионалов, которые заменят иностранных специалистов в стратегически важных сферах. Эксперт подчеркнула, что не все компании будут готовы платить такую пошлину и усилят поиски специалистов внутри США, а также будут постепенно инвестировать в американскую молодежь как будущую опору рабочей силы.
На этом фоне Китай продолжает переманивать таланты, говорит генеральный директор АНО «Координационная лаборатория» Анна Сытник. При этом она объяснила, что пошлина Трампа рассчитана на отсечение тех, кто не подходит для высокотехнологической сферы, например для создания суперинтеллекта. По сути, Трамп концентрируется исключительно на очень высококвалифицированных кадрах, отсекая менее важные компетенции. Насколько это будет эффективно – покажет время, резюмировала Сытник.