Дональд Трамп не до конца отказывается от виз для иностранных талантов

Трамп надеется убить двух зайцев, пока у него есть такая возможность, говорит научный сотрудник ИСКРАН Марина Черных. По ее словам, президент США понимает вызовы технологической борьбы с Китаем и неспособность оперативно вырастить поколение профессионалов, которые заменят иностранных специалистов в стратегически важных сферах. Эксперт подчеркнула, что не все компании будут готовы платить такую пошлину и усилят поиски специалистов внутри США, а также будут постепенно инвестировать в американскую молодежь как будущую опору рабочей силы.