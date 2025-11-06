Администрация Трампа аннулировала около 80 000 неиммиграционных виз
Администрация президента США Дональда Трампа аннулировала примерно 80 000 неиммиграционных виз с момента вступления главы государства в должность 20 января. Поводом стали различные правонарушения: от нетрезвого вождения до нападений и краж, пишет Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Washington Examiner обращает внимание, что масштабы аннулирования виз демонстрируют масштабную кампанию Трампа по борьбе с иммиграцией. Было депортировано «беспрецедентное» количество мигрантов, в том числе с действующими визами. Около 16 000 случаев аннулирования виз были связаны с вождением в нетрезвом виде, примерно 12 000 – с нападением, еще 8000 – с кражей.
В США также были установлены более строгие правила выдачи виз, в частности, ужесточение проверки в соцсетях и расширение критериев отбора.
20 августа в Службе гражданства и иммиграции США сообщали, что администрация Трампа намерена проверять социальные сети мигрантов на наличие «антиамериканских идеологий» при принятии решений о выдаче виз, грин-карт и разрешений на работу. 19 июля The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы писала, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует построить палаточные лагеря для мигрантов, чтобы ускорить процесс их депортации из страны.