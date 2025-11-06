Администрация Трампа аннулировала около 80 000 неиммиграционных виз

20 августа в Службе гражданства и иммиграции США сообщали, что администрация Трампа намерена проверять социальные сети мигрантов на наличие «антиамериканских идеологий» при принятии решений о выдаче виз, грин-карт и разрешений на работу. 19 июля The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы писала, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует построить палаточные лагеря для мигрантов, чтобы ускорить процесс их депортации из страны.