Франция недовольна перевооружением Германии

Франция недовольна перевооружением ГерманииНемецкие деньги прольются мимо французского ВПК
Странам Европы придется подстраиваться под милитаризирующуюся Германию. Таким образом, будет нарушен старый баланс сил, согласно которому ФРГ была кошельком Европы, в то время как за военную мощь отвечала Франция. «Ожидается, что Германия наконец активизируется и сравняет свой экономический вес с оборонной мощью», – цитирует издание Politico Кристофа Шмида, депутата бундестага от Социал-демократической партии и члена оборонного комитета.
Как сообщает Politico, к 2029 г. Германия будет тратить в год 153 млрд евро на оборонные нужды. Для сравнения: траты Франции на это к 2030 г. составят 80 млрд евро. Кроме того, у Берлина есть гораздо больше возможностей привлекать кредитные средства для милитаризации страны – Париж сейчас пытается справиться с финансовыми трудностями вроде госдолга, превышающего 110% ВВП.
Споры вокруг милитаризации у двух ведущих стран Евросоюза возникали и раньше. Так, в марте 2025 г. Financial Times написала, что Франция и ФРГ не согласились с распределением кредитов на перевооружение членам ЕС в 150 млрд евро. Немецкое руководство посчитало, что эти деньги могут быть потрачены за пределами ЕС, в то время как президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не следует закупать готовые не европейские системы.
Совместные военные проекты Франции и Германии при этом тормозятся. Речь в первую очередь о проекте истребителя пятого поколения Future Combat Air System (FCAS) – программе стоимостью в 100 млрд евро, разработка которой осуществляется Германией, Францией и Испанией. Программу FCAS раздирают споры из-за того, какая страна получит большую долю в проекте, а в Берлине рассматривают варианты потенциального сотрудничества со Швецией или Великобританией или же продолжения программы FCAS только с Испанией. Трудности возникли и с совместной разработкой нового основного боевого танка (MGCS), которая осуществляется концернами KNDS, Rheinmetall и фирмой Thales.
На уровне Евросоюза приоритеты Франции и Германии не всегда совпадают, но все равно Берлин – ближайший партнер по НАТО и ЕС, с которым Париж консультируется в первую очередь при согласовании позиций, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. В официальной риторике у властей Франции сейчас нет той обеспокоенности, о которой сейчас пишет пресса, продолжает Тимофеев. Но если рассматривать психологический аспект происходящих сейчас процессов, то здесь могут быть разные трактовки, признает аналитик. Речь идет не о некоей непосредственной угрозе Франции, а, скорее, о том, что столь мощная Германия будет ориентироваться на интересы США и НАТО, нежели ЕС, пусть даже они во многом и совпадают, подмечает Тимофеев.
По сути, с началом российской военной операции на Украине Германия рассудила, что ей прагматичнее ориентироваться на закупки в США, чем работать над упомянутыми долгосрочными совместными проектами с Францией с вовсе не очевидными результатами. Но если Франция – одна из немногих стран в ЕС, которая почти полностью производит собственную линейку вооружений, то этим не может похвастаться ФРГ, говорит Тимофеев. И основное расхождение у них состоит именно в векторе развития европейского ВПК, где немцы, несмотря на аргументы о ненадежности Трампа, настаивают, что им дешевле и удобнее вести дела с США. Тем не менее эти дискуссии вряд ли затмят партнерско-союзнический уровень отношений Берлина и Парижа, уверен Тимофеев.
Проекты FCAS и MGCS важны с военно-политической точки зрения и выделение на них денег по-прежнему предусмотрено как из бюджета, так и из специального фонда, но с ними действительно есть ряд проблем, отмечает научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО Мария Хорольская. Первая – о нюансах договоренностей между компаниями двух стран. В частности, по проекту самолета FCAS французская сторона в лице Dassault Aviation требует пересмотра условий участия в ее пользу, но это не очень нравится немцам. Французов беспокоит, что Германия тратит большие средства на американские F-35 (соглашение 2022 г. о покупке 35 единиц), а не вкладывается в развитие европейской авиации.
В случае же с новым танком бесконечные споры связаны, скорее, с его будущими характеристиками, например о калибре пушки и т. п., продолжает Хорольская. При этом, несмотря на то что в этом проекте ведущую роль играют немцы, в нем больше могут быть заинтересованы французы, считает эксперт, так как у них сейчас нет производства основных боевых танков Leclerc. В ФРГ же основным боевым танком остается Leopard 2, и конфликт на Украине сделал его еще более актуальным: их дополнительно заказал и сам бундесвер, и другие европейские страны. Соответственно, в этой ситуации остается вопрос, насколько MGCS будет востребован на рынке, говорит Хорольская. Кроме того, Rheinmetall продвигает танк Pantera KF51, возможно, в кооперации с несколькими европейскими странами. Основное противоречие между Парижем и Берлином заключается в том, что немцы по-прежнему предпочитают закупать вооружение у американцев, а к идее создания европейского ВПК относятся весьма скептично, говорит Хорольская. Французы же, наоборот, выступают главными идеологами продвижения к этой пока во многом гипотетической цели.
Французы страдают потому, что огромный поток немецких денег на перевооружение течет мимо них, а их собственная финансовая система движется к банкротству и сгенерировать необходимое количество ресурсов для ВПК не может, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Германия уже решила делать самой или вместе с США и Израилем большинство капиталоемких проектов (ПВО – ПРО, перевооружение сухопутных войск, обновление флота), в то время как франко-немецкие проекты буксуют. В итоге Макрон, который пытался возглавить военную коалицию против России, потерпел фиаско и тут, ибо его амбиции столкнулись с нехваткой амуниции, говорит эксперт.