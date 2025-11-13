Франция недовольна перевооружением Германии

В случае же с новым танком бесконечные споры связаны, скорее, с его будущими характеристиками, например о калибре пушки и т. п., продолжает Хорольская. При этом, несмотря на то что в этом проекте ведущую роль играют немцы, в нем больше могут быть заинтересованы французы, считает эксперт, так как у них сейчас нет производства основных боевых танков Leclerc. В ФРГ же основным боевым танком остается Leopard 2, и конфликт на Украине сделал его еще более актуальным: их дополнительно заказал и сам бундесвер, и другие европейские страны. Соответственно, в этой ситуации остается вопрос, насколько MGCS будет востребован на рынке, говорит Хорольская. Кроме того, Rheinmetall продвигает танк Pantera KF51, возможно, в кооперации с несколькими европейскими странами. Основное противоречие между Парижем и Берлином заключается в том, что немцы по-прежнему предпочитают закупать вооружение у американцев, а к идее создания европейского ВПК относятся весьма скептично, говорит Хорольская. Французы же, наоборот, выступают главными идеологами продвижения к этой пока во многом гипотетической цели.