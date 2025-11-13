Что сказал Рубио после встречи с министрами иностранных дел стран G7

Госсекретарь США сказал, что мнения Москвы и Вашингтона сходятся в том, что следующие переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа должны дать конкретный результат в урегулировании на Украине. «Мы должны знать, что есть реальный шанс какого-то позитивного исхода», – отметил он. Рубио также задали вопрос о том, какие у него сейчас отношения с главой МИД России Сергеем Лавровым, на что он ответил, что уже месяц не разговаривал с ним, «но это нормально». Он подчеркнул, что их беседы «всегда были профессиональными и продуктивными».