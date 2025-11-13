Что сказал Рубио после встречи с министрами иностранных дел стран G7

Что сказал Рубио после встречи с министрами иностранных дел стран G7Госсекретарь США отметил ухудшение ситуации в энергетике Украины
Встреча глав внешнеполитических ведомств стран «большой семерки» (G7) прошла 12 ноября в Онтарио (Канада). После этого госсекретарь Соединенных штатов Марко Рубио выступил перед журналистами, рассказав о планах по урегулированию конфликта на Украине, отношениях Москвы и Вашингтона, ударах США в Карибском бассейне.
«Ведомости» собрали главные заявления американского политика.
Конфискация активов РФ
Рубио подчеркнул, что если Евросоюз (ЕС) решит конфисковать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» в размере 140 млрд евро, это может привести к непредвиденным последствиям. Он подчеркнул, что не сможет сейчас сделать официальных заявлений по этому вопросу, однако Вашингтон следит за развитием ситуации. Госсекретарь сказал, что США также видят, какие из стран выступают против использования российских активов, но это «их дело».
Украинское урегулирование
По словам Рубио, США вынуждены определиться, есть ли у Москвы стремление к тому, чтобы завершить конфликт на Украине. Он выразил мнение, что Киев не может согласиться с требованиями, которые выдвинула Россия. Кроме того, он признал, что ВС РФ «добились некоторых успехов» в Донецкой народной республике (ДНР).
Рубио прокомментировал и ситуацию на самой Украине. По его словам, энергосистема в стране ежегодно сокращается, потому что руководство государства испытывает трудности с обеспечением ее восстановления. «Думаю, что в Киеве сейчас, к примеру, не менее 50–60% времени дня проходит без электроснабжения», – отметил американский госсекретарь. Он также подчеркнул, что, несмотря на обсуждение поставок конкретного оборудования для защиты энергетики из США на Украину, ситуация остается прежней, когда оно уничтожается через неделю после установки.
Отношения России и США
Американский чиновник отметил, что США уже ограничены в выборе целей на территории РФ, в отношении которых можно было бы ввести санкции. По его словам, Вашингтон уже вводил ограничения против «крупнейших нефтяных компаний» и теперь госсекретарь «не знает, что еще нужно сделать». Он также заявил, что, по его мнению, нужно принимать более активные меры против так называемого «российского теневого флота».
Госсекретарь США сказал, что мнения Москвы и Вашингтона сходятся в том, что следующие переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа должны дать конкретный результат в урегулировании на Украине. «Мы должны знать, что есть реальный шанс какого-то позитивного исхода», – отметил он. Рубио также задали вопрос о том, какие у него сейчас отношения с главой МИД России Сергеем Лавровым, на что он ответил, что уже месяц не разговаривал с ним, «но это нормально». Он подчеркнул, что их беседы «всегда были профессиональными и продуктивными».
Кроме того, Рубио говорил о том, что США рассматривают продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией еще на год после его истечения в феврале 2026 г. Он подчеркнул, что Вашингтон отделяет эту инициативу от конфликта на Украине. При этом госсекретарь признал, что обсуждения по ДСНВ ведутся внутри Белого дома, открытых активных контактов с РФ по этому вопросу пока нет.
Удары США по судам в Карибском бассейне
Рубио заявил, что Вашингтон сам принимает решения по обеспечению национальной безопасности США, поэтому отвергает критику Евросоюза в отношении законности ударов по судам в Карибском бассейне. «Я не думаю, что Европейский союз имеет право определять, что такое международное право», – сказал он. Политик удивился, что европейские страны надеются на поставки дальнобойных крылатых ракет Tomahawk из США, способных нести ядерный заряд, но не согласны с ситуацией, когда Вашингтон размещает авианосцы «в своем полушарии».
10 ноября канцелярия Рубио анонсировала его встречу с коллегами из стран G7. Там сообщали, что министры из Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании обсудят урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, они должны были говорить об установлении мира в секторе Газа, безопасности на Гаити и в Судане, о критически важных полезных ископаемых и глобальных цепочках поставок.