Как мировые СМИ отреагировали на завершение самого затяжного шатдауна в США

«Принятое решение продлевает финансирование до 30 января, что оставляет федеральное правительство на пути увеличения государственного долга (который составляет 38 триллионов долларов) примерно на 1,8 триллиона долларов в год.<…> Прекращение шатдауна дает надежду на восстановление критически важных служб, особенно в сфере авиаперевозок, ведь через две недели начнется пик праздничных перелетов в связи с Днем Благодарения. Возобновление программы продовольственной помощи миллионам семей также должно помочь увеличить расходы и подготовиться к сезону рождественских распродаж».