Как мировые СМИ отреагировали на завершение самого затяжного шатдауна в США

Как мировые СМИ отреагировали на завершение самого затяжного шатдауна в СШАЭксперты предупреждают о возможности новой приостановки работы правительства
Президент Дональд Трамп подписал закон, положивший конец самому затяжному в истории США правительственному кризису, который был вызван отсутствием финансирования на 2026 г. Работа правительства была приостановлена на 43 дня.
Шатдаун поставил под угрозу функционирование ряда федеральных служб и вызвал опасения по поводу его влияния на экономику. На фоне ожесточенных политических баталий в Конгрессе сотни тысяч государственных служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Многие важные государственные программы оказались под угрозой приостановки. Последствия этого кризиса уже ощущаются по всей стране, вызывая обеспокоенность среди граждан.
«Ведомости» собрали реакции мировых СМИ на конец шатдауна в США.
«…Некоторые федеральные служащие и подрядчики вернутся к работе уже в четверг утром. <…> Последствия 43-дневного шатдауна будут влиять на жизнь американцев в течение нескольких недель. <…> 670 000 государственных служащих были уволены во время закрытия. Еще 730 000 были обязаны продолжать работать без оплаты.
Национальные парки, леса, достопримечательности и другие объекты <…> неизвестно, когда откроются вновь <…>.
Liheap, программа субсидий на отопление, используемая около 6 миллионами домохозяйств с низким доходом, не будет доступна в течение нескольких недель<…>. Head Start, программа дошкольного образования, также может занять несколько недель, чтобы возобновить ее.
Аэропорты США вернутся к нормальной работе, но это может занять некоторое время».
«Бюро статистики труда не смогло опубликовать столь ожидаемые отчеты о рынке труда, что усилило опасения по поводу замедления экономики. Аналогично, данные по инфляции остались не опубликованными. Беспокойство по поводу роста цен из-за таможенных тарифов (или скрытого повышения цен ритейлерами в условиях информационного вакуума) могло пройти незамеченным, что чревато последствиями в будущем.
Отсутствие данных по инфляции и рынку труда создает серьезную проблему для Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC), который устанавливает базовую ставку<...>.
Эта передышка от неопределенности может оказаться недолгой. Эксперты предупреждают о возможности нового шатдауна уже через 10 недель».
«Принятое решение продлевает финансирование до 30 января, что оставляет федеральное правительство на пути увеличения государственного долга (который составляет 38 триллионов долларов) примерно на 1,8 триллиона долларов в год.<…> Прекращение шатдауна дает надежду на восстановление критически важных служб, особенно в сфере авиаперевозок, ведь через две недели начнется пик праздничных перелетов в связи с Днем Благодарения. Возобновление программы продовольственной помощи миллионам семей также должно помочь увеличить расходы и подготовиться к сезону рождественских распродаж».
«Демократы в Конгрессе возмущены действиями сенаторов, которые согласились возобновить работу правительства вместе с республиканцами, не оговорив при этом четких планов продления субсидий. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн пообещал провести голосование по выбранной демократами политике к середине декабря <...>. Джонсон не взял на себя аналогичного обязательства в Палате представителей, что вызвало гнев среди демократов<…>.
Во время приостановки работы правительства администрация Трампа расширила свои полномочия по контролю над федеральными расходами, прибегнув к увольнениям федеральных служащих, перенаправив оставшееся финансирование на выплату заработной платы военнослужащим и сотрудникам федеральных правоохранительных органов, а также сократив программы в штатах и городах, контролируемых демократами».