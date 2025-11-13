Трамп подписал закон, прекративший шатдаун в США

Трамп подписал закон, прекративший шатдаун в СШАРабота американского правительства была приостановлена на рекордные 43 дня
Президент США Дональд Трамп подписал закон, положивший конец самому продолжительному в истории США шатдауну. Об этом пишет Reuters.
Глава Белого дома подписал документ спустя примерно два часа после того, как палата представителей проголосовала за возобновление оказания продовольственной помощи, выплату зарплат сотням тысяч федеральных служащих и восстановление системы управления воздушным движением, отмечает агентство.
Контролируемая республиканцами палата представителей приняла законопроект 222 голосами против 209. Отмечается, что федеральные служащие смогут вернуться к своим обязанностям уже в четверг. При этом пока нет ясности насчет того, как быстро возобновятся все государственные услуги и операции.
Финансирование продлится до 30 января, в результате чего федеральный бюджет продолжит увеличивать свой долг, составляющий $38 трлн, примерно на $1,8 трлн в год, отмечает Reuters.
11 ноября сенат США проголосовал за прекращение приостановки работы правительства. CNN сообщал, что «небольшая группа демократов» вместе с республиканцами проголосовала за выделение средств на возобновление работы федерального правительства, не поддержав при этом требование своей партии о продлении расширенных субсидий в рамках закона о доступном медобслуживании.
Шатдаун в США стартовал 1 октября. Конгресс не одобрил годовой бюджет и временное финансирование, так как республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования.