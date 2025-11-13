Трамп подписал закон, прекративший шатдаун в США

Контролируемая республиканцами палата представителей приняла законопроект 222 голосами против 209. Отмечается, что федеральные служащие смогут вернуться к своим обязанностям уже в четверг. При этом пока нет ясности насчет того, как быстро возобновятся все государственные услуги и операции.