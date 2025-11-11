Газета
Политика

Сенат поддержал проект о финансировании работы правительства США

Ведомости

Сенат США проголосовал за прекращение приостановки работы правительства и направил законопроект о финансировании в палату представителей. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что «небольшая группа демократов» в сенате вместе с республиканцами проголосовала за выделение средств на возобновление работы федерального правительства, не поддержав при этом требование своей партии о продлении расширенных субсидий в рамках закона о доступном медобслуживании.

Компромиссное решение будет рассмотрено в палате представителей. Лидеры Республиканской партии надеются, что его примут уже 12 ноября, что положит конец самому длительному в истории США шатдауну.

Шатдаун в США начался 1 октября. Конгресс не одобрил годовой бюджет и временное финансирование, так как республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования.

