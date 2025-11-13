Что известно о крушении самолета Су-30 в Карелии

30 июня 2025 г. в Нижегородской области разбился военный истребитель Су-27 во время учебного полета – оба пилота успели катапультироваться. Тогда причиной инцидента стал отказ шасси при заходе на посадку. В июне 2024 г. Су-34 разбился в горах Северной Осетии, экипаж погиб. Тогда ЧП тоже произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Предварительной причиной трагедии называли техническую неисправность.