Главная / Политика /

Что известно о крушении самолета Су-30 в Карелии

Погибшие пилоты были военнослужащими 159-го авиационного истребительного полка
Елена Вострикова
SERGEI ILNITSKY / TASS
SERGEI ILNITSKY / TASS

Военный истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет упал в безлюдной местности, сообщили в Минобороны РФ.

«Он потерпел крушение около 19:00 мск», – пояснили в военном ведомстве (цитата по ТАСС). В министерстве добавили, что полет выполнялся без боекомплекта.

Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что самолет разбился в лесном массиве в Прионежском районе. По данным властей, разрушений на земле нет, пострадавших среди местных жителей также нет.

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии

Политика / Армия и спецслужбы

Парфенчиков подтвердил гибель обоих членов экипажа. «Как стало известно, погибшие летчики – это наши ребята, военнослужащие 159 авиационного истребительного полка», – написал он в Telegram, выразив соболезнования семьям и сослуживцам погибших.

На месте катастрофы работают представители экстренных служб. Причины крушения устанавливаются.

Су-30 – двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, разработанный в ОКБ «Сухого» на базе Су-27УБ. Он способен выполнять широкий спектр боевых задач.

30 июня 2025 г. в Нижегородской области разбился военный истребитель Су-27 во время учебного полета – оба пилота успели катапультироваться. Тогда причиной инцидента стал отказ шасси при заходе на посадку. В июне 2024 г. Су-34 разбился в горах Северной Осетии, экипаж погиб. Тогда ЧП тоже произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Предварительной причиной трагедии называли техническую неисправность.

