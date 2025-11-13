Что известно о крушении самолета Су-30 в Карелии

Что известно о крушении самолета Су-30 в КарелииПогибшие пилоты были военнослужащими 159-го авиационного истребительного полка
Военный истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет упал в безлюдной местности, сообщили в Минобороны РФ.
«Он потерпел крушение около 19:00 мск», – пояснили в военном ведомстве (цитата по ТАСС). В министерстве добавили, что полет выполнялся без боекомплекта.
Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что самолет разбился в лесном массиве в Прионежском районе. По данным властей, разрушений на земле нет, пострадавших среди местных жителей также нет.
Парфенчиков подтвердил гибель обоих членов экипажа. «Как стало известно, погибшие летчики – это наши ребята, военнослужащие 159 авиационного истребительного полка», – написал он в Telegram, выразив соболезнования семьям и сослуживцам погибших.
На месте катастрофы работают представители экстренных служб. Причины крушения устанавливаются.
Су-30 – двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, разработанный в ОКБ «Сухого» на базе Су-27УБ. Он способен выполнять широкий спектр боевых задач.
30 июня 2025 г. в Нижегородской области разбился военный истребитель Су-27 во время учебного полета – оба пилота успели катапультироваться. Тогда причиной инцидента стал отказ шасси при заходе на посадку. В июне 2024 г. Су-34 разбился в горах Северной Осетии, экипаж погиб. Тогда ЧП тоже произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Предварительной причиной трагедии называли техническую неисправность.