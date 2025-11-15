Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп намерен подать иск к BBC на сумму до $5 млрд из-за монтажа его речи

В эфире телеканала была использована его речь о штурме Капитолия в 2021 году
Полина Худякова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе подаст в суд на британскую корпорацию BBC, несмотря на ее извинения за «вводящее в заблуждение» редактирование одного из его выступлений. Об этом пишет The Guardian.

«Мы предъявим им иск на сумму от одного до $5 млрд, вероятно, на следующей неделе. Мы должны это сделать», – сказал он журналистам на борту Air Force One.

Речь идет о ситуации с программой «Панорама», которая вышла в эфир BBC в прошлом году за неделю до выборов в США. В смонтированном фрагменте Трамп сказал толпе: «Мы пойдем в Капитолий, и я буду там с вами, и мы будем сражаться. Мы будем сражаться, как черт». Эти слова были взяты из его выступления 6 января 2021 г., при этом произнесенных с разницей почти в час.

Гендиректор BBC ушел в отставку из-за скандала вокруг монтажа видео с Трампом

Политика / Международные новости

BBC на этой неделе направила в Белый дом личные извинения и заявила, что редактирование было «ошибкой в суждениях». В корпорации также считают, что у Трампа нет правовых оснований для подачи иска против BBC из-за документального фильма. Там отрицают, что речь намеренно изменили, чтобы выставить политика в невыгодном свете.

В интервью GB News Трамп также заявил, что в ситуацию с монтажом «невозможно поверить», а BBC, по его словам, действовала «грубо» при редактировании его речи. Президент США пообещал продолжить судебное преследование компании.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января 2021 г., когда сторонники Трампа взяли здание. Целью было сорвать официальную процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 г., которые выиграл Джо Байден.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь