Трамп намерен подать иск к BBC на сумму до $5 млрд из-за монтажа его речи

Трамп намерен подать иск к BBC на сумму до $5 млрд из-за монтажа его речиВ эфире телеканала была использована его речь о штурме Капитолия в 2021 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе подаст в суд на британскую корпорацию BBC, несмотря на ее извинения за «вводящее в заблуждение» редактирование одного из его выступлений. Об этом пишет The Guardian.
«Мы предъявим им иск на сумму от одного до $5 млрд, вероятно, на следующей неделе. Мы должны это сделать», – сказал он журналистам на борту Air Force One.
Речь идет о ситуации с программой «Панорама», которая вышла в эфир BBC в прошлом году за неделю до выборов в США. В смонтированном фрагменте Трамп сказал толпе: «Мы пойдем в Капитолий, и я буду там с вами, и мы будем сражаться. Мы будем сражаться, как черт». Эти слова были взяты из его выступления 6 января 2021 г., при этом произнесенных с разницей почти в час.
BBC на этой неделе направила в Белый дом личные извинения и заявила, что редактирование было «ошибкой в суждениях». В корпорации также считают, что у Трампа нет правовых оснований для подачи иска против BBC из-за документального фильма. Там отрицают, что речь намеренно изменили, чтобы выставить политика в невыгодном свете.
В интервью GB News Трамп также заявил, что в ситуацию с монтажом «невозможно поверить», а BBC, по его словам, действовала «грубо» при редактировании его речи. Президент США пообещал продолжить судебное преследование компании.
Штурм Капитолия в США произошел 6 января 2021 г., когда сторонники Трампа взяли здание. Целью было сорвать официальную процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 г., которые выиграл Джо Байден.