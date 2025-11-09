Гендиректор BBC ушел в отставку из-за скандала вокруг монтажа видео с Трампом

Штурм Капитолия в США произошел 6 января 2021 г., когда сторонники Трампа штурмом взяли здание. Целью было сорвать официальную процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 г., которые выиграл Джо Байден. В результате столкновений погибли пять человек. Тогда Трамп выступил с речью, призывая сторонников «бороться как черти» («fight like hell»), чтобы отстоять его победу, поскольку он считал результаты голосования сфальсифицированными. Однако Трамп не призывал напрямую к штурму Капитолия. Документальный фильм BBC затрагивал именно эту речь.