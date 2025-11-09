Газета
Главная / Политика /

Гендиректор BBC ушел в отставку из-за скандала вокруг монтажа видео с Трампом

Медиакорпорацию обвинили в преднамеренном искажении слов президента США
Ведомости

Генеральный директор британской медиакорпорации BBC Тим Дэви и глава BBC News Дебора Тёрнесс подали в отставку. Это произошло на фоне скандала, связанного с нарушением редакционных стандартов при монтаже выступления Дональда Трампа в документальном фильме «Трамп: второй шанс».

Как передает Sky News, в фильме, показанном накануне прошлых выборов в США, различные фрагменты выступления Трампа 6 января 2021 г. были смонтированы так, чтобы создать впечатление, будто он призвал сторонников идти к Капитолию и «бороться». Ожидается, что в понедельник корпорация принесет официальные извинения американскому лидеру.

В обращении к сотрудникам Дэви назвал свое решение добровольным, но признал, что «текущие дебаты вокруг BBC News понятным образом повлияли» на его уход. Тёрнесс заявила, что «как генеральный директор BBC News несет конечную ответственность», отметив, что продолжающийся скандал наносит ущерб репутации BBC.

Что сделал Дональд Трамп в первые часы в Овальном кабинете

Политика / Международные новости

Отставки последовали за публикацией меморандума бывшего внешнего советника редакционного комитета BBC Майкла Прескотта, где были подняты вопросы о нарушении принципов беспристрастности. Дэви возглавлял BBC с 2020 г., в период его руководства корпорация столкнулась с рядом громких скандалов, связанных с поведением журналистов.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января 2021 г., когда сторонники Трампа штурмом взяли здание. Целью было сорвать официальную процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 г., которые выиграл Джо Байден. В результате столкновений погибли пять человек. Тогда Трамп выступил с речью, призывая сторонников «бороться как черти» («fight like hell»), чтобы отстоять его победу, поскольку он считал результаты голосования сфальсифицированными. Однако Трамп не призывал напрямую к штурму Капитолия. Документальный фильм BBC затрагивал именно эту речь.

