WP узнала о планах по увольнению занимавшихся делами против Трампа агентов ФБР

По данным издания, исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Эмиль Бове поручил уволить восемь старших руководителей ФБР и провести масштабную проверку работы тысяч других сотрудников, в том числе тех, кто работал над расследованием нападения на Капитолий США 6 января 2021 г., если они не согласятся уйти в отставку в течение нескольких дней. В частности, своего поста лишится помощник директора столичного бюро ФБР Дэвид Сандберг, который принимал активное участие в расследовании штурма Капитолия.