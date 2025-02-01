WP узнала о планах по увольнению занимавшихся делами против Трампа агентов ФБР
Американская администрация планирует уволить сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), которые занимались делами в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По данным издания, исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Эмиль Бове поручил уволить восемь старших руководителей ФБР и провести масштабную проверку работы тысяч других сотрудников, в том числе тех, кто работал над расследованием нападения на Капитолий США 6 января 2021 г., если они не согласятся уйти в отставку в течение нескольких дней. В частности, своего поста лишится помощник директора столичного бюро ФБР Дэвид Сандберг, который принимал активное участие в расследовании штурма Капитолия.
31 января The New York Times со ссылкой на источники писала, что нескольким высокопоставленным сотрудникам ФБР пришел приказ уйти в отставку по собственному желанию в течение нескольких дней или они будут уволены. Ультиматум работникам бюро, получившим повышение при бывшем директоре ведомства Кристофере Рэе, выдвинула администрация Трампа.
Решение об увольнении было принято после того, как кандидат американского президента на должность главы ФБР Каш Патель в ходе слушания в сенате по утверждению кандидатуры заверил, что не начнет «кампанию возмездия». Был ли он проинформирован о решении по замене сотрудников на руководящих должностях, неизвестно.
Подобные реформы в США уже проводили в минюсте. Тогда увольнения затронули более десятка юристов, которые работали над двумя уголовными расследованиями в отношении Трампа по поручению специального прокурора Джека Смита.