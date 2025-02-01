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WP узнала о планах по увольнению занимавшихся делами против Трампа агентов ФБР

Ведомости

Американская администрация планирует уволить сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), которые занимались делами в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Эмиль Бове поручил уволить восемь старших руководителей ФБР и провести масштабную проверку работы тысяч других сотрудников, в том числе тех, кто работал над расследованием нападения на Капитолий США 6 января 2021 г., если они не согласятся уйти в отставку в течение нескольких дней. В частности, своего поста лишится помощник директора столичного бюро ФБР Дэвид Сандберг, который принимал активное участие в расследовании штурма Капитолия.

31 января The New York Times со ссылкой на источники писала, что нескольким высокопоставленным сотрудникам ФБР пришел приказ уйти в отставку по собственному желанию в течение нескольких дней или они будут уволены. Ультиматум работникам бюро, получившим повышение при бывшем директоре ведомства Кристофере Рэе, выдвинула администрация Трампа.

Решение об увольнении было принято после того, как кандидат американского президента на должность главы ФБР Каш Патель в ходе слушания в сенате по утверждению кандидатуры заверил, что не начнет «кампанию возмездия». Был ли он проинформирован о решении по замене сотрудников на руководящих должностях, неизвестно.

Подобные реформы в США уже проводили в минюсте. Тогда увольнения затронули более десятка юристов, которые работали над двумя уголовными расследованиями в отношении Трампа по поручению специального прокурора Джека Смита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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