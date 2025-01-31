NYT: администрация Трампа хочет заменить руководство ФБР
Нескольким высокопоставленным сотрудникам ФБР пришел приказ уйти в отставку по собственному желанию в течение нескольких дней, или они будут уволены, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ультиматум был выдвинут администрацией президента США Дональда Трампа сотрудникам ФБР, которые получили повышение при бывшем директоре ведомства Кристофере Рэе.
Решение об увольнении было принято после того, как кандидат от президента на пост главы ФБР Каш Патель во время слушания в сенате по утверждению кандидатуры заверил, что не начнет «компанию возмездия». Был ли он проинформирован о решении замены руководящих должностях, неизвестно.
Подобные реформы в США уже проводились в министерстве юстиций. Тогда увольнения коснулись более десятка юристов, которые работали над двумя уголовными расследованиями в отношении Трампа по поручению специального прокурора Джека Смита.
После инаугурации Трамп подписал рекордное число указов. Среди них – объявление чрезвычайной ситуации на границе США и Мексики, отмена выдачи гражданства Америки по праву рождения, признание в США двух полов – мужского и женского, указы, затрагивающие работу государственных служащих, и многие другие.