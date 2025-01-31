NYT: администрация Трампа хочет заменить руководство ФБР

Решение об увольнении было принято после того, как кандидат от президента на пост главы ФБР Каш Патель во время слушания в сенате по утверждению кандидатуры заверил, что не начнет «компанию возмездия». Был ли он проинформирован о решении замены руководящих должностях, неизвестно.