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За девять дней пребывания на посту Трамп подписал рекордное число указов

Ведомости

Президент США Дональд Трамп меньше чем за две недели после вступления в должность подписал рекордное число указов, сообщает Axios.

Издание отмечает, что это уникальный случай для истории США. Согласно анализу портала, Трамп перестраивает правительство с помощью «шоковой терапии».

До Трампа 40 указов в первые 100 дней своего пребывания в должности издал только президент Гарри Трумэн.

Среди исполнительных указов Трампа – объявление чрезвычайной ситуации на границе США и Мексики, отмена выдачи гражданства Америки по праву рождения, признание в США двух полов – мужского и женского, указы, затрагивающие работу государственных служащих, и многие другие.

После своей инаугурации 20 января Трамп подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам должны быть приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем. 29 января администрация президента частично отступила от указа о приостановке помощи другим странам. Под исключение попало финансирование программ «гуманитарной помощи для спасения жизней», которая подразумевает лекарства, медицинские услуги, продовольствие, кров и средства к существованию, а также расходные материалы и «разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи».

29 января Трамп подписал указ о запрете смены пола для лиц младше 19 лет. В указе утверждается, что врачи «калечат и стерилизуют все большее число впечатлительных детей, делая радикальные и ложные заявления о том, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств». В указе также говорится, что это «опасная тенденция, которая станет пятном на истории» США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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