За девять дней пребывания на посту Трамп подписал рекордное число указов

После своей инаугурации 20 января Трамп подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам должны быть приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем. 29 января администрация президента частично отступила от указа о приостановке помощи другим странам. Под исключение попало финансирование программ «гуманитарной помощи для спасения жизней», которая подразумевает лекарства, медицинские услуги, продовольствие, кров и средства к существованию, а также расходные материалы и «разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи».