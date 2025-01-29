За девять дней пребывания на посту Трамп подписал рекордное число указов
Президент США Дональд Трамп меньше чем за две недели после вступления в должность подписал рекордное число указов, сообщает Axios.
Издание отмечает, что это уникальный случай для истории США. Согласно анализу портала, Трамп перестраивает правительство с помощью «шоковой терапии».
До Трампа 40 указов в первые 100 дней своего пребывания в должности издал только президент Гарри Трумэн.
Среди исполнительных указов Трампа – объявление чрезвычайной ситуации на границе США и Мексики, отмена выдачи гражданства Америки по праву рождения, признание в США двух полов – мужского и женского, указы, затрагивающие работу государственных служащих, и многие другие.
После своей инаугурации 20 января Трамп подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам должны быть приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем. 29 января администрация президента частично отступила от указа о приостановке помощи другим странам. Под исключение попало финансирование программ «гуманитарной помощи для спасения жизней», которая подразумевает лекарства, медицинские услуги, продовольствие, кров и средства к существованию, а также расходные материалы и «разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи».
29 января Трамп подписал указ о запрете смены пола для лиц младше 19 лет. В указе утверждается, что врачи «калечат и стерилизуют все большее число впечатлительных детей, делая радикальные и ложные заявления о том, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств». В указе также говорится, что это «опасная тенденция, которая станет пятном на истории» США.