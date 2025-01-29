Трамп подписал указ о запрете в США смены пола до 19 лет

«Политика Соединенных Штатов заключается в том, что они не будут финансировать, спонсировать, продвигать, помогать или поддерживать так называемый "переход" ребенка из одного пола в другой, и они будут строго соблюдать все законы, запрещающие или ограничивающие эти разрушительные и меняющие жизнь процедуры», – гласит указ президента США.