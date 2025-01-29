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Трамп подписал указ о запрете в США смены пола до 19 лет

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете смены пола для лиц младше 19 лет. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Политика Соединенных Штатов заключается в том, что они не будут финансировать, спонсировать, продвигать, помогать или поддерживать так называемый "переход" ребенка из одного пола в другой, и они будут строго соблюдать все законы, запрещающие или ограничивающие эти разрушительные и меняющие жизнь процедуры», – гласит указ президента США.

В документе указано, что «ребенок» означает лицо или лиц в возрасте до 19 лет. В нем также разъясняется, что фраза «химические и хирургические калечащие операции» подразумевает блокаторы полового созревания, использование гормонов, таких как эстроген или тестостерон, и соответствующие хирургические процедуры.

В указе утверждается, что врачи «калечат и стерилизуют все большее число впечатлительных детей, делая радикальные и ложные заявления о том, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств». В указе также говорится, что это «опасная тенденция, которая станет пятном на истории» США.

21 января после вступления на пост президента Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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