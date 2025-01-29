Трамп подписал указ о запрете в США смены пола до 19 лет
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете смены пола для лиц младше 19 лет. Документ опубликован на сайте Белого дома.
«Политика Соединенных Штатов заключается в том, что они не будут финансировать, спонсировать, продвигать, помогать или поддерживать так называемый "переход" ребенка из одного пола в другой, и они будут строго соблюдать все законы, запрещающие или ограничивающие эти разрушительные и меняющие жизнь процедуры», – гласит указ президента США.
В документе указано, что «ребенок» означает лицо или лиц в возрасте до 19 лет. В нем также разъясняется, что фраза «химические и хирургические калечащие операции» подразумевает блокаторы полового созревания, использование гормонов, таких как эстроген или тестостерон, и соответствующие хирургические процедуры.
В указе утверждается, что врачи «калечат и стерилизуют все большее число впечатлительных детей, делая радикальные и ложные заявления о том, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств». В указе также говорится, что это «опасная тенденция, которая станет пятном на истории» США.
21 января после вступления на пост президента Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.