Команда Трампа частично отступила от указа о приостановке внешней помощи
Администрация президента США Дональда Трампа частично отступила от указа о приостановке помощи другим странам. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на служебную записку американского госсекретаря Марко Рубио.
Под исключение попало финансирование программ «гуманитарной помощи для спасения жизней», которая подразумевает лекарства, медицинские услуги, продовольствие, кров и средства к существованию, а также расходные материалы и «разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи».
После своей инаугурации 20 января Трамп подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам должны быть приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем. Это необходимо для проведения проверки на предмет того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации. Спустя несколько дней Рубио утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта, писало Politico со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ и другие источники.
Служебная записка Рубио была опубликована на фоне путаницы из-за указа о приостановке внешней помощи, поскольку документ оставляет простор для толкования и предусматривает некоторые исключения. The Washington Post отмечает, что, несмотря на пояснение, многие благотворительные организации все еще не уверены, разрешено ли им продолжать работу.