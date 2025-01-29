Команда Трампа частично отступила от указа о приостановке внешней помощи

После своей инаугурации 20 января Трамп подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам должны быть приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем. Это необходимо для проведения проверки на предмет того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации. Спустя несколько дней Рубио утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта, писало Politico со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ и другие источники.