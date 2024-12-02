Трамп выбрал борца с глубинным государством главой ФБР

Судя по назначению, сейчас у Трампа речь идет о том, чтобы действительно преобразовать ФБР коренным образом, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Согласно его пониманию, именно этот орган, который, по сути, ответственен за всю систему нацбезопасности, – один из «становых хребтов» глубинного государства. И вероятно, Трамп считает его источником всех своих бед, которые происходили во время первого срока и после него, полагает Васильев. Выбор Пателя может свидетельствовать о желании переформатировать ФБР так, чтобы сделать его мечом в руках Трампа для своих целей. Вероятно, утверждение Пателя в сенате действительно может обернуться трудностями, но он не был замешан в таких серьезных скандалах, как бывший конгрессмен Мэтт Гетц, претендовавший на пост генпрокурора. Трамп показал, что готов к объявлению войны глубинному государству, которое вряд ли будет в ответ сидеть сложа руки, считает эксперт.