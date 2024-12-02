Трамп выбрал борца с глубинным государством главой ФБР

Трамп выбрал борца с глубинным государством главой ФБРВыбор Каша Пателя можно считать «объявлением войны» этому классу
Избранный президент США Дональд Трамп выбрал работавшего на его первом сроке главой аппарата и. о. министра обороны 44-летнего Каша Пателя новым руководителем Федерального бюро расследований (ФБР). Он может сменить на этом посту раньше окончания полномочий другого назначенца Трампа – Кристофера Рэя, который, в частности, опровергал его слова по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 г. Но для утверждения кандидатуры Пателю нужно еще будет заручиться поддержкой сената. Директор ФБР назначается на 10 лет.
«Каш – блестящий юрист, следователь и борец за «Америку прежде всего», который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите справедливости и американского народа. Он сыграл ключевую роль в раскрытии обмана «Россия, Россия, Россия» (обвинения о гипотетическом сговоре России с Трампом. – «Ведомости»), выступая в качестве защитника правды, подотчетности и конституции», – напомнил Трамп в своей соцсети TruthSocial.
У Пателя индийские корни. После получения юридического образования он много лет работал государственным адвокатом, а с 2014 г. – прокурором в министерстве юстиции. В 2017 г. стал старшим помощником председателя комитета по разведке палаты представителей республиканца Девина Нуньеса. Именно на этом посту Патель обратил на себя внимание Трампа своей работой – он был автором «меморандума Нуньеса» 2018 г., в котором выдвигались обвинения против ФБР и министерства юстиции о злоупотреблении властью, в том числе для организации прослушки предвыборного штаба Трампа в 2016 г.
В начале 2019 г. Патель перешел на позиции в исполнительной власти. Сначала он работал в Совете национальной безопасности. В феврале 2020 г. Патель стал первым заместителем и. о. директора национальной разведки Ричарда Гренелла. А после проигранных Трампом выборов в ноябре 2020 г. Патель был назначен главой аппарата нового шефа Пентагона – Кристофера Миллера.
NBC называет Пателя «максимально преданным сторонником» Трампа, который убежден, что выборы 2020 г. были «украдены» демократами. Более того, он создал фонд помощи обвиняемым в нападении 6 января 2021 г. на Капитолий. Фигура Пателя, как сообщал ранее CNN, беспокоит даже некоторых сторонников Трампа. Либеральная пресса делает акцент на возможном преследовании его обидчиков.
Во время последней кампании Трампа Патель неоднократно говорил в СМИ, что команда будущего президента займется чистками в случае возвращения в Белый дом. В 2023 г. в разговоре с бывшим идеологом Трампа Стивеном Бэнноном он сказал: «Мы выйдем и найдем заговорщиков – не только в правительстве, но и в СМИ. Да, мы придем за людьми в СМИ, которые лгали об американских гражданах, которые помогали Джо Байдену фальсифицировать президентские выборы».
Кроме того, Патель говорил Fox News, что «закрыл бы здание ФБР имени Эдгара Губера в первый же день, а на следующий открыл бы его как музей глубинного государства». В 2023 г. он выпустил книгу «Правительственные гангстеры: Глубинное государство, правда и битва за нашу демократию», где обосновывал необходимость чисток в минюсте. В другой его, детской, книге от 2022 г. – «Заговор против короля», получившей похвалу Трампа, волшебник по имени Каш вместе со своим верным другом защищает короля Дональда от «Хиллари Куинтон».
Судя по назначению, сейчас у Трампа речь идет о том, чтобы действительно преобразовать ФБР коренным образом, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Согласно его пониманию, именно этот орган, который, по сути, ответственен за всю систему нацбезопасности, – один из «становых хребтов» глубинного государства. И вероятно, Трамп считает его источником всех своих бед, которые происходили во время первого срока и после него, полагает Васильев. Выбор Пателя может свидетельствовать о желании переформатировать ФБР так, чтобы сделать его мечом в руках Трампа для своих целей. Вероятно, утверждение Пателя в сенате действительно может обернуться трудностями, но он не был замешан в таких серьезных скандалах, как бывший конгрессмен Мэтт Гетц, претендовавший на пост генпрокурора. Трамп показал, что готов к объявлению войны глубинному государству, которое вряд ли будет в ответ сидеть сложа руки, считает эксперт.