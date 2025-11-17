Парковка в городах Ярославской области будет платной даже по ночам и в праздники

Вопрос обоснования введения платных парковок регионы решают самостоятельно, говорит автоюрист Лев Воропаев. «Почему в небольших городах вводят платные парковочные места, для меня это тоже становится загадкой. Мне кажется, не так уж и много автомобилей, которые могли бы парковаться в их центральной части. Но Ярославль – это город, которому более 1000 лет, сюда приезжает много туристов, в том числе на своих автомобилях, поэтому основания для ограничения доступа автомобилей туда есть», – сказал эксперт «Ведомостям».