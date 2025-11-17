Парковка в городах Ярославской области будет платной даже по ночам и в праздники

Парковка в городах Ярославской области будет платной даже по ночам и в праздникиГубернатор не поддержал законопроект «Единой России» о поблажках для автомобилистов
Правительство Ярославской области направило отрицательное заключение на законопроект 14 членов фракции «Единой России», разрешающий автомобилистам бесплатно пользоваться платными парковками в выходные и праздничные дни, а также с 20 до 8 часов в будние дни, сообщили «Ведомостям» два собеседника в региональном парламенте. Эту информацию подтвердил член комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Валерий Байло (КПРФ).
Законопроект, внесенный группой депутатов 7 ноября, планировалось рассмотреть в комитете 14 ноября, сказали собеседники «Ведомостей» в заксобрании. Представитель пресс-службы Ярославской областной думы сказала «Ведомостям», что вопрос не был включен в повестку дня, так как на инициативу были получены не все заключения. «Ведомости» направили запрос в правительство Ярославской области по поводу позиции губернатора Михаила Евраева (до 2012 г. – член федерального бюро «Яблока», сейчас – беспартийный) о законопроекте единороссов.
В заключении правительства утверждается, что инициатива депутатов «противоречит концепции внедрения платного парковочного пространства», пересказывает собеседник в заксобрании содержание документа. «В выходные и праздники приезжают туристы, и их надо «обилечивать», а про ночное время в заключении нет ни слова. Но они [правительство Ярославской области] и сами признают, что ночью в центрах городов нет проблем с парковкой», – сказал источник.
Байло уточнил, что законопроект о бесплатной парковке в выходные, праздники и по ночам должен быть рассмотрен в течение 90 дней с момента внесения. «Специально выстроена работа, чтобы до начала действия платных парковок ничего такого социально острого не было озвучено в стенах думы», – заявил коммунист.
Зоны платной парковки в декабре должны заработать в центральной части пяти городов региона: в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Угличе и Переславле-Залесском. Власти обещают 50%-ную скидку для жителей Ярославской области на все почасовые тарифы, льготы для отдельных категорий граждан, в том числе для людей с инвалидностью, многодетных семей, ветеранов боевых действий, а также возможность бесплатно парковаться рядом с медицинскими учреждениями на два часа в сутки. Бесплатно по ночам (с 19.00 до 8.00) смогут парковаться автомобилисты, живущие в зоне платной парковки.
Круглосуточная бесплатная парковка для них будет доступна по резидентным разрешениям (400 руб. в месяц или 3000 руб. в год), причем ранее власти называли другую стоимость – 300 руб. и 1700 руб. соответственно, писал «Коммерсантъ Ярославль».
Стоимость парковочных абонементов для нерезидентов также выросла еще до начала работы платных парковок: в Ярославле она составит 7000 руб. в месяц (ранее называлась сумма 5400 руб.) и 60 000 руб. в год (ранее звучала сумма 32 900 руб.). В других городах области абонементы обещают сделать дешевле. По часовому тарифу час парковки в Ярославле будет стоить 150 руб. (для местных жителей – 75 руб./ч). Собеседник в региональном парламенте отмечает, что 50%-ная скидка будет действовать только на первые 4 часа парковки.
Вопрос обоснования введения платных парковок регионы решают самостоятельно, говорит автоюрист Лев Воропаев. «Почему в небольших городах вводят платные парковочные места, для меня это тоже становится загадкой. Мне кажется, не так уж и много автомобилей, которые могли бы парковаться в их центральной части. Но Ярославль – это город, которому более 1000 лет, сюда приезжает много туристов, в том числе на своих автомобилях, поэтому основания для ограничения доступа автомобилей туда есть», – сказал эксперт «Ведомостям».
Ярославская область известна технократическими решениями, когда тема финансов и выгоды для бюджета приоритетнее внутриполитических рисков, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Действительно есть регионы, где вводят платные парковки даже в небольших городах, но их не очень много. <...> А во многих областных центрах, конечно, парковка, как в Европе, по ночам и выходным бесплатная», – отметил эксперт. По его мнению, инициатива властей Ярославской области может отразиться на социальном самочувствии.
В Москве уже привыкли к парковке, сказал «Ведомостям» глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По его мнению, «чем раньше это сделать [ввести платные парковки], тем лучше».