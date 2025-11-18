Сможет ли Франция поставить Украине 100 истребителей Rafale

Сможет ли Франция поставить Украине 100 истребителей RafaleДенег на такое количество не хватит ни у Киева, ни у Парижа, ни у ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном меморандум о намерениях о закупке вооружений для нужд ВСУ. Об этом сообщает агентство Reuters. Согласно документу, Киев закупит 100 французских истребителей Rafale. «Это огромная сумма. Это то, что необходимо для обновления украинской армии», – заявил Макрон в эфире телеканала LCI TV. Французский лидер также добавил, что будущая сделка хороша как для Парижа, так и для концерна Dassault, который выпускает упомянутые истребители. Как сообщила администрация французского президента, поставляться самолеты Rafale будут в перспективе 10 лет.
Макрону вторил Зеленский, который назвал сделку с Францией обеспечивающей «одну из самых мощных ПВО в мире». Помимо приобретения Rafale, также подчеркнул украинский президент, Киев закупит у Парижа восемь батарей ПВО SAMP/T и радары. При этом французские власти сообщили, что пока подписывается только письмо о намерениях, а о финализации непосредственно контракта будет объявлено позже. Финансировать сделку, по словам Макрона, планируется за счет программ Евросоюза, а также, вероятно, путем использования замороженных российских активов, насчет которого единства у стран ЕС пока нет.
Споры о том, какую помощь Украине в сфере ПВО может оказать Франция, столкнувшаяся с политической и бюджетной нестабильностью, шли последние несколько недель. В октябре Макрон обещал Киеву поставить несколько истребителей Mirage 2000 из состава своих ВВС, а также новую партию ракет класса «земля – воздух» Aster 30 для комплекса SAMP/T, произведенных европейской компанией MBDA.
Ранее Dassault, перегруженная контрактами на свои истребители Rafale, уже сообщала об успешных переговорах по их поставкам. Так, в январе 2024 г. Индонезия законтрактовала приобретение 42 истребителей на общую сумму $7 млрд без учета вооружений. Еще 80 Rafale французский концерн успешно продал ОАЭ, сумма контракта составила 16,6 млрд евро, включая 2 млрд евро, потраченных на вооружения. Этот контракт стал наиболее крупным заказом на Rafale в истории концерна Dassault. Наконец, еще 26 истребителей для своих ВМС приобрела Индия – здесь общая сумма контракта составила $7,5 млрд.
100 истребителей Rafale и восемь батарей SAMP/T стоят, по консервативной оценке и с учетом отсутствия инфраструктуры, порядка 30 млрд евро, которых нет ни у Украины, ни у Франции, если она захочет оплатить их сама, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Даже ЕС в случае конфискации 140 млрд евро замороженных российских активов вряд ли найдет такие средства, поскольку на них есть более сильные претенденты и они потребуются на гораздо более неотложные украинские нужды, говорит эксперт.
Своим согласием на поставку Rafale Макрон выразил политическую поддержку Зеленскому, считает заведующий сектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Масштаб такой помощи, с одной стороны, не стоит недооценивать, но с другой – к разительным изменениям на театре военных действий она не приведет. Эксперт напоминает, что ранее на Украине царили преувеличенные ожидания касательно эффекта от поставок американских истребителей F-16, но по итогу эти самолеты не смогли изменить ситуацию на фронте. Это же касается и Rafale. Таким образом, их передача ВСУ скорее медийный жест со стороны Парижа. Он может подействовать на украинскую аудиторию, Зеленский будет использовать планы закупить Rafale для создания патриотического подъема среди украинцев и убеждения их в том, что Запад не бросает Киев, резюмирует Скориков.