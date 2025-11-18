Сможет ли Франция поставить Украине 100 истребителей Rafale

Своим согласием на поставку Rafale Макрон выразил политическую поддержку Зеленскому, считает заведующий сектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Масштаб такой помощи, с одной стороны, не стоит недооценивать, но с другой – к разительным изменениям на театре военных действий она не приведет. Эксперт напоминает, что ранее на Украине царили преувеличенные ожидания касательно эффекта от поставок американских истребителей F-16, но по итогу эти самолеты не смогли изменить ситуацию на фронте. Это же касается и Rafale. Таким образом, их передача ВСУ скорее медийный жест со стороны Парижа. Он может подействовать на украинскую аудиторию, Зеленский будет использовать планы закупить Rafale для создания патриотического подъема среди украинцев и убеждения их в том, что Запад не бросает Киев, резюмирует Скориков.