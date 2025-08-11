Индия может закупить у России истребители Су-57

Кроме того, страна ведет переговоры для получения дополнительных истребителей из Франции Rafale. Большинство из них будут собраны на территории Индии, всего их должно быть 114. Дели также рассчитывает на партию из 26 истребителей Rafale Marine в 2028-2030 гг. Они предназначены для авианосца INS Vikrant.