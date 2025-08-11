Газета
Главная / Политика /

Индия может закупить у России истребители Су-57

Ведомости

ВВС Индии намерены приобрести истребители пятого поколения, среди которых российские Су-57 и американские F-35, чтобы решить проблему дефицита боевой авиации, сообщила газета The Times of India.

При этом официальных обсуждений с Россией или США пока нет, индийские власти только рассматривают возможность закупок, подчеркнуло издание. По данным авторов статьи, приобретенные воздушные суда усилят ВВС Индии до того момента, пока армия не получит собственный самолет AMCA. Это должно произойти в 2035 г.

Кроме того, страна ведет переговоры для получения дополнительных истребителей из Франции Rafale. Большинство из них будут собраны на территории Индии, всего их должно быть 114. Дели также рассчитывает на партию из 26 истребителей Rafale Marine в 2028-2030 гг. Они предназначены для авианосца INS Vikrant.

В конце июля агентство Bloomberg писало, что Индия уведомила США о своем нежелании приобретать американские истребители пятого поколения F-35, несмотря на предложение, сделанное президентом США Дональдом Трампом в ходе визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в феврале. Источники издания говорили, что для Дели важна совместная разработка и производство военной техники на территории Индии.

