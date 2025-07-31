Bloomberg: Индия отказалась от закупки американских истребителей F-35
Индия уведомила США о своем нежелании приобретать американские истребители пятого поколения F-35, несмотря на предложение, сделанное президентом США Дональдом Трампом в ходе визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в феврале. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По словам индийских чиновников, Нью-Дели делает ставку не на импорт готовых вооружений, а на развитие стратегического оборонного партнерства, предусматривающего совместную разработку и производство военной техники на территории Индии.
Ранее правительство Индии заявило, что страна будет использовать все возможные меры, чтобы защитить свои национальные интересы в торговом конфликте с США. Нью-дели в том числе выразил готовность продолжать переговорный процесс по заключению с Вашингтоном сбалансированного и справедливого торгового соглашения.
30 июля Трамп объявил о введении пошлин на индийские товары с 1 августа. После этого он сказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди – его друг, а сама Индия не особо активна в торговле с Вашингтоном.