Bloomberg: Индия отказалась от закупки американских истребителей F-35

По словам индийских чиновников, Нью-Дели делает ставку не на импорт готовых вооружений, а на развитие стратегического оборонного партнерства, предусматривающего совместную разработку и производство военной техники на территории Индии.



Ранее правительство Индии заявило, что страна будет использовать все возможные меры, чтобы защитить свои национальные интересы в торговом конфликте с США. Нью-дели в том числе выразил готовность продолжать переговорный процесс по заключению с Вашингтоном сбалансированного и справедливого торгового соглашения.