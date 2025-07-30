В Индии заявили о намерении защищать свои национальные интересы из-за пошлин США
Индия будет использовать все возможные меры, чтобы защитить свои национальные интересы в торговом конфликте с США. Страна в том числе выразила готовность продолжать переговорный процесс по заключению с Вашингтоном сбалансированного и справедливого торгового соглашения, говорится в заявлении на сайте правительства страны.
«Правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов», – отмечено в публикации. Кроме того, власти Индии считают приоритетным обеспечение защиты местных фермеров, предпринимателей и малого бизнеса, а также повышение их благосостояния.
30 июля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на индийские товары с 1 августа. После этого он сказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди – его друг, а сама Индия не особо активна в торговле с Вашингтоном. «Они много продают нам, а мы у них почти ничего не покупаем. Знаете почему? Потому что у них очень высокие тарифы», – подчеркнул американский лидер.
После заявления Трампа о пошлинах генеральный и главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай заявил, что такое решения разочаровывает и создает сложную ситуацию в торговых отношениях двух государств. он отметил, что действие пошлин ограничено во времени. Индия заключит торговое соглашение с Вашингтоном и ставки смогут стать ниже, уточнил он.