В Индии заявили о намерении защищать свои национальные интересы из-за пошлин США

30 июля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на индийские товары с 1 августа. После этого он сказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди – его друг, а сама Индия не особо активна в торговле с Вашингтоном. «Они много продают нам, а мы у них почти ничего не покупаем. Знаете почему? Потому что у них очень высокие тарифы», – подчеркнул американский лидер.