В Индии заявили о разочаровании из-за решения Трампа ввести 25%-ные пошлины

30 июля Трамп объявил о введении пошлин на индийские товары с 1 августа. «За эти годы мы делали относительно мало бизнеса с ними, потому что их тарифы слишком высокие, одни из самых высоких в мире. Также у них самые строгие и мерзкие неторговые барьеры из всех стран», – сказал американский лидер.