В Индии заявили о разочаровании из-за решения Трампа ввести 25%-ные пошлины
Введение президентом США Дональдом Трампом тарифов в 25% на импорт товаров из Индии разочаровывает и создает сложную ситуацию, заявил генеральный и главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO), которая учреждена индийским минторговли, Аджай Сахай, передает ТАСС.
«Пошлины в 25% для Индии нас немного разочаровывают. На данный момент ситуация сложная. Но я уверен, что через пару дней она прояснится», – сказал Сахай.
По его словам, действие пошлин ограничено во времени. Индия заключит торговое соглашение с Вашингтоном и ставки смогут стать ниже, уточнил он. Сахай также подчеркнул, что Трамп недостаточно ясно пояснил в заявлении, какими будут дополнительные штрафы в рамках новых правил.
30 июля Трамп объявил о введении пошлин на индийские товары с 1 августа. «За эти годы мы делали относительно мало бизнеса с ними, потому что их тарифы слишком высокие, одни из самых высоких в мире. Также у них самые строгие и мерзкие неторговые барьеры из всех стран», – сказал американский лидер.